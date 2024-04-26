Популярные продукты, которые могут спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит

Сладости (шоколад, мороженое);

Свежая выпечка;

Фастфуд;

Копчености;

Маринады, соленые продукты;

Мясные и рыбные бульоны;

Овощи с грубой клетчаткой, богатые эфирными маслами — белокочанная капуста, редис, редька, лук, баклажаны, брюква;

Грибы;

Майонез, уксус, острые соусы.

Алкоголь.

Газированные напитки.

Черный кофе, какао.

сильнейшая боль в верхней части живота,

тошнота и рвота,

потеря аппетита,

вздутие живота,

понос

лихорадка

сильная слабость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.