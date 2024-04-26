Популярные продукты, которые могут спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит

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живот

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается характерными симптомами. Болевой синдром — один из основных признаков панкреатита.

Какие факторы провоцируют панкреатиты и какие продукты могут спровоцировать воспаление, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист, терапевт Мария Успенская.

По ее словам, поджелудочная железа является одним из самых уязвимых органов ЖКТ. Факторов, ее повреждающих, много — и внешние, и внутренние причины. Питание напрямую влияет на работу поджелудочной железы. 

Успенская назвала продукты, способствующие формированию повреждений и развитию воспаления:
  • Сладости (шоколад, мороженое);
  • Свежая выпечка;
  • Фастфуд;
  • Копчености;
  • Маринады, соленые продукты;
  • Мясные и рыбные бульоны;
  • Овощи с грубой клетчаткой, богатые эфирными маслами — белокочанная капуста, редис, редька, лук, баклажаны, брюква;
  • Грибы;
  • Майонез, уксус, острые соусы.

Напитки:

  • Алкоголь.
  • Газированные напитки.
  • Черный кофе, какао.

Провокатором острых панкреатитов или обострения с попаданием в больницу в большинстве случаев является алкоголь.

Основные признаки панкреатита:
  • сильнейшая боль в верхней части живота, 
  • тошнота и рвота, 
  • потеря аппетита, 
  • вздутие живота, 
  • понос
  • лихорадка
  • сильная слабость.

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