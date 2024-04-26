Популярные продукты, которые могут спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит
Панкреатит — воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается характерными симптомами. Болевой синдром — один из основных признаков панкреатита.
Какие факторы провоцируют панкреатиты и какие продукты могут спровоцировать воспаление, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист, терапевт Мария Успенская.
По ее словам, поджелудочная железа является одним из самых уязвимых органов ЖКТ. Факторов, ее повреждающих, много — и внешние, и внутренние причины. Питание напрямую влияет на работу поджелудочной железы.
Успенская назвала продукты, способствующие формированию повреждений и развитию воспаления:
- Сладости (шоколад, мороженое);
- Свежая выпечка;
- Фастфуд;
- Копчености;
- Маринады, соленые продукты;
- Мясные и рыбные бульоны;
- Овощи с грубой клетчаткой, богатые эфирными маслами — белокочанная капуста, редис, редька, лук, баклажаны, брюква;
- Грибы;
- Майонез, уксус, острые соусы.
Напитки:
- Алкоголь.
- Газированные напитки.
- Черный кофе, какао.
Провокатором острых панкреатитов или обострения с попаданием в больницу в большинстве случаев является алкоголь.
Основные признаки панкреатита:
- сильнейшая боль в верхней части живота,
- тошнота и рвота,
- потеря аппетита,
- вздутие живота,
- понос
- лихорадка
- сильная слабость.
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