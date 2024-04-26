Невролог Рестак: эта странность в поведении может быть признаком скорой деменции

— прогрессирующее неврологическое заболевание, которое влияет на память, мышление, ориентацию, понимание, настроение и способность выполнять повседневные задачи. Она часто связана с болезнью Альцгеймера, но может быть вызвана и другими причинами, такими как сосудистые нарушения и другие неврологические состояния.Деменция может сильно влиять на жизнь пациента и его близких. Однако, с помощью поддержки и ухода, а также медицинского наблюдения, можно облегчить симптомы и улучшить качество жизни.Чем раньше оказана поддержка, тем больше шансов, что болезнь будет развиваться медленно. Поэтому важно обращать внимание на «ранние звоночки».Доктор Ричард Рестак рассказал Mirror про симптом, на который обычно не обращают внимания. По его словам, близких должно насторожить, если человек вдруг начал складывать вещи не на свои места. Например, он кладет вещь туда, где она по законам логики находиться не должна: зубную щётку к вилкам, кастрюлю к обуви.В сознании пострадавшего прослеживается: «Я не понимаю, где надо хранить посуду или предметы гигиены, поэтому ставлю туда, куда вижу». Это может указывать на то, что в головном мозге начались необратимые процессы, особенно если такое поведение повторяется.1. Потерю памяти: забывчивость, особенно в отношении недавних событий или важных деталей.2. Ухудшение когнитивных функций: проблемы с мышлением, решением проблем, сужение способности к анализу и планированию.3. Потерю ориентации: затруднения в определении места, времени и ситуации.4. Ухудшение речи и коммуникации: затруднения в поиске слов, понимании и выражении мыслей.5. Изменение настроения и поведения: нарушения сна, раздражительность, агрессия, депрессия или апатия.6. Ухудшение способности выполнять повседневные задачи: проблемы с самообслуживанием, приготовлением пищи, уходом за собой и домом.7. Снижение социальной активности: отказ от общения с другими людьми и участия в ранее любимых занятиях, хобби.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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