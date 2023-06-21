Родственники часто не замечают признаки деменции — врач Алехина рассказала, на что обращать внимание

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Родственники часто не замечают признаки деменции — врач Алехина рассказала, на что обращать внимание


Деменция является серьезным и часто разрушительным состоянием как для больного, так и для его близких.


Синдром, связанный с продолжающимся снижением активности мозга, может привести к потере памяти, изменениям поведения и даже проблемам с подвижностью.
Как и в случае любой медицинской проблемы, чем раньше вы обнаружите симптомы деменции и обратитесь за помощью, тем больше вариантов поддержки будет у пациента.

"Каждый третий человек рассказывает своим врачам о себе или о близком человеке, испытывающем симптомы деменции в течение первого месяца. Согласно опросу, только 15 процентов людей обратились к проблеме сразу, в то время как 11 процентов заявили, что они до сих пор не выразили свою озабоченность после обнаружения первого симптома", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Ранние признаки деменции, в том числе затруднения при разговоре, трудности с концентрацией внимания и потеря памяти, могут быть ошибочно приняты за нормальные признаки старения, такие как потеря слуха и забывчивость.


Ранние признаки инсульта, которых часто не замечают


Алехина назвала самые ранние признаки деменции как:
  • Потеря памяти
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.
  • Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово
  • Путаешься во времени и месте
  • Изменения настроения.
Более выраженная деменция может привести к:
  • Проблемы с общением — некоторые люди могут со временем вообще потерять способность говорить
  • Проблемы с подвижностью — многие люди становятся менее способными передвигаться без посторонней помощи.
  • Поведенческие проблемы, такие как повышенное возбуждение, депрессивные симптомы, беспокойство, блуждание, агрессия или иногда галлюцинации.
  • Недержание мочи и/или кишечника
  • Проблемы с аппетитом и потерей веса.


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