Родственники часто не замечают признаки деменции — врач Алехина рассказала, на что обращать внимание

"Каждый третий человек рассказывает своим врачам о себе или о близком человеке, испытывающем симптомы деменции в течение первого месяца. Согласно опросу, только 15 процентов людей обратились к проблеме сразу, в то время как 11 процентов заявили, что они до сих пор не выразили свою озабоченность после обнаружения первого симптома", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Потеря памяти

Трудности с концентрацией внимания

Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.

Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово

Путаешься во времени и месте

Изменения настроения.

Проблемы с общением — некоторые люди могут со временем вообще потерять способность говорить

Проблемы с подвижностью — многие люди становятся менее способными передвигаться без посторонней помощи.

Поведенческие проблемы, такие как повышенное возбуждение, депрессивные симптомы, беспокойство, блуждание, агрессия или иногда галлюцинации.

Недержание мочи и/или кишечника

Проблемы с аппетитом и потерей веса.

Синдром, связанный с продолжающимся снижением активности мозга, может привести к потере памяти, изменениям поведения и даже проблемам с подвижностью.Как и в случае любой медицинской проблемы, чем раньше вы обнаружите симптомы деменции и обратитесь за помощью, тем больше вариантов поддержки будет у пациента.Ранние признаки деменции, в том числеРанее МедикФорум писал о вреде кофе в жару.

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