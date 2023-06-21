Родственники часто не замечают признаки деменции — врач Алехина рассказала, на что обращать внимание
Деменция является серьезным и часто разрушительным состоянием как для больного, так и для его близких.
Синдром, связанный с продолжающимся снижением активности мозга, может привести к потере памяти, изменениям поведения и даже проблемам с подвижностью.
Как и в случае любой медицинской проблемы, чем раньше вы обнаружите симптомы деменции и обратитесь за помощью, тем больше вариантов поддержки будет у пациента.
"Каждый третий человек рассказывает своим врачам о себе или о близком человеке, испытывающем симптомы деменции в течение первого месяца. Согласно опросу, только 15 процентов людей обратились к проблеме сразу, в то время как 11 процентов заявили, что они до сих пор не выразили свою озабоченность после обнаружения первого симптома", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Ранние признаки деменции, в том числе затруднения при разговоре, трудности с концентрацией внимания и потеря памяти, могут быть ошибочно приняты за нормальные признаки старения, такие как потеря слуха и забывчивость.
Алехина назвала самые ранние признаки деменции как:
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.
- Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово
- Путаешься во времени и месте
- Изменения настроения.
- Проблемы с общением — некоторые люди могут со временем вообще потерять способность говорить
- Проблемы с подвижностью — многие люди становятся менее способными передвигаться без посторонней помощи.
- Поведенческие проблемы, такие как повышенное возбуждение, депрессивные симптомы, беспокойство, блуждание, агрессия или иногда галлюцинации.
- Недержание мочи и/или кишечника
- Проблемы с аппетитом и потерей веса.
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