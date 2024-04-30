Кардиолог Балина: прополка в положении стоя чревата «дачным инфарктом» для сердечников

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Россияне активно выдвигаются на дачи, а медики фиксируют резкое увеличение числа инфарктов. Как сохранить свое здоровье при дачных нагрузках, рассказала кардиолог Валентина Балина.

Большинство людей за зиму отвыкают от нагрузок, а весной резко принимаются за дело. Это большой стресс для организма, и в особой группе риска находятся сердечники.

— Тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, необходимо минимизировать дачный труд. Категорически запрещен перенос тяжестей более пяти килограммов, копание земли, если это прополка — то только в положении сидя, — отметила врач.

Она советует перед поездкой на дачу посетить кардиолога, продолжать прием лекарств и добавить в домашнюю аптечку препараты для экстренной помощи. 

Еще Балина порекомендовала не ночевать в одиночестве: в случае чего, будет кому вызвать врача.

Если у человека появились боли и давление за грудиной, началось головокружение, нарушилось сердцебиение, побледнела кожа, необходимо зайти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят в течение 10-15 минут, нужно незамедлительно принимать меры, говорится в сообщении Тюменской ОКБ №1.

Напомним симптомы инфаркта:

1. Ощущение давления, сжатия, жжения или боли в области груди. Боль может распространяться на руки, шею, челюсть, спину или живот.
2. Одышка: затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха.
3. Холодный липкий пот.
4. Чувство слабости, утомляемости, головокружения или обморока.
5. Дискомфорт в желудке, тошнота или рвота, которые могут быть связаны с инфарктом.
6. Боль или дискомфорт в шее, челюсти, плече, руке или спине.

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Теги : инфаркт, сердечные заболевания, дача
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