Кардиолог Балина: прополка в положении стоя чревата «дачным инфарктом» для сердечников
Россияне активно выдвигаются на дачи, а медики фиксируют резкое увеличение числа инфарктов. Как сохранить свое здоровье при дачных нагрузках, рассказала кардиолог Валентина Балина.
Большинство людей за зиму отвыкают от нагрузок, а весной резко принимаются за дело. Это большой стресс для организма, и в особой группе риска находятся сердечники.
— Тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, необходимо минимизировать дачный труд. Категорически запрещен перенос тяжестей более пяти килограммов, копание земли, если это прополка — то только в положении сидя, — отметила врач.
Она советует перед поездкой на дачу посетить кардиолога, продолжать прием лекарств и добавить в домашнюю аптечку препараты для экстренной помощи.
Еще Балина порекомендовала не ночевать в одиночестве: в случае чего, будет кому вызвать врача.
Если у человека появились боли и давление за грудиной, началось головокружение, нарушилось сердцебиение, побледнела кожа, необходимо зайти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят в течение 10-15 минут, нужно незамедлительно принимать меры, говорится в сообщении Тюменской ОКБ №1.
Напомним симптомы инфаркта:
1. Ощущение давления, сжатия, жжения или боли в области груди. Боль может распространяться на руки, шею, челюсть, спину или живот.
2. Одышка: затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха.
3. Холодный липкий пот.
4. Чувство слабости, утомляемости, головокружения или обморока.
5. Дискомфорт в желудке, тошнота или рвота, которые могут быть связаны с инфарктом.
6. Боль или дискомфорт в шее, челюсти, плече, руке или спине.
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