Исследование: клещи предпочитают присасываться к людям со второй группой крови

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клещ

Клещи чаще «выбирают» людей со второй группой крови. Исследование провели чешские учёные.

Как сообщает ААЕМ, в ходе эксперимента специалисты поместили клещей в изолированное пространство и предложили им образцы крови разных групп, для чего была использована фильтрованная бумага.

Как утверждают исследователи, большинство «испытуемых» клещей подползало к образцам с второй группой крови. Опыты были проведены более ста раз.

Третья группа крови пользовалась у клещей наименьшей популярностью. Учёные намерены провести дополнительные исследования.

Группу крови довольно часто пытаются привязать к той или иной проблеме. Мнения были разные: обладателей второй группы крови в одних исследованиях описывали как стрессоустойчивых, а в других, напротив, более подверженными стрессу. То же самое касается и болезней.

Например, ранее врач-онколог Суна Исакова рассказала о влиянии группы крови на здоровье и характер людей. Доказательства этой теории противоречивы, подчеркнула она.

— Предположительно первая группа (О) крови связана с меньшими рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, но более подвержена тяжелому течению коноровирусной инфекции, — отметила врач.

При второй группе (А) крови выше риск развития рака желудка. Обладатели второй (А) и третьей (В) групп, как считается, более склонны к развитию сахарного диабета II типа.

Связь группы крови и предпочтений клещей сейчас особенно актуальна: у насекомых сезон активности. 

Клещи могут переносить различные болезни: боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и бабезиоз.

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма — опасные заболевания, поражающие центральную нервную систему.

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, передается через укус клеща. Он может вызывать воспаление мозга. Клещи, которые являются носителями вируса, обитают в лесных и приграничных районах. Симптомы клещевого энцефалита могут варьироваться от легких гриппоподобных проявлений до серьезных неврологических осложнений.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi, они передаются через укус инфицированного клеща. Если не лечиться, болезнь Лайма может прогрессировать и вызывать серьезные осложнения, включая проблемы с сердцем, нервной системой и суставами.

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