Исследование: клещи предпочитают присасываться к людям со второй группой крови

Как сообщает ААЕМ, в ходе эксперимента специалисты поместили клещей в изолированное пространство и предложили им образцы крови разных групп, для чего была использована фильтрованная бумага.Как утверждают исследователи, большинство «испытуемых» клещей подползало к образцам с второй группой крови. Опыты были проведены более ста раз.Третья группа крови пользовалась у клещей наименьшей популярностью. Учёные намерены провести дополнительные исследования.Группу крови довольно часто пытаются привязать к той или иной проблеме. Мнения были разные: обладателей второй группы крови в одних исследованиях описывали как стрессоустойчивых, а в других, напротив, более подверженными стрессу. То же самое касается и болезней.Например, ранее врач-онколог Суна Исакова рассказала о влиянии группы крови на здоровье и характер людей. Доказательства этой теории противоречивы, подчеркнула она.— отметила врач.При второй группе (А) крови выше риск развития рака желудка. Обладатели второй (А) и третьей (В) групп, как считается, более склонны к развитию сахарного диабета II типа.Связь группы крови и предпочтений клещей сейчас особенно актуальна: у насекомых сезон активности.Клещи могут переносить различные болезни: боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и бабезиоз.— опасные заболевания, поражающие центральную нервную систему.Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, передается через укус клеща. Он может вызывать воспаление мозга. Клещи, которые являются носителями вируса, обитают в лесных и приграничных районах. Симптомы клещевого энцефалита могут варьироваться от легких гриппоподобных проявлений до серьезных неврологических осложнений.Болезнь Лайма, или боррелиоз, — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi, они передаются через укус инфицированного клеща. Если не лечиться, болезнь Лайма может прогрессировать и вызывать серьезные осложнения, включая проблемы с сердцем, нервной системой и суставами.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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