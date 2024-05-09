Диетолог Гинзбург: такая рыба улучшает состояние сосудов и обладает противовоспалительным эффектом

Снижение воспаления. Это помогает предотвратить развитие атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение функции эндотелия, клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Это способствует их расширению и улучшению кровотока.

Снижение уровня триглицеридов в крови. Это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышение уровня «хорошего» холестерина. Омега-3 жирные кислоты могут повысить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности), что способствует улучшению здоровья сосудов.

Снижение риска тромбообразования.

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