Диетолог Гинзбург: такая рыба улучшает состояние сосудов и обладает противовоспалительным эффектом
Как отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург, главными продуктами, которые улучшают работу сосудов, является жирная рыба и вообще вся еда, содержащая Омега-3 жирные кислоты.
— Они являются противовоспалительными и снижают вероятность развития атеросклероза, — сказал специалист.
Жирная рыба, такая как лосось, сардины, треска и тунец, является отличным источником омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты, включая эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК) кислоты, имеют множество положительных эффектов на здоровье сосудов:
- Снижение воспаления. Это помогает предотвратить развитие атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Улучшение функции эндотелия, клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Это способствует их расширению и улучшению кровотока.
- Снижение уровня триглицеридов в крови. Это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Повышение уровня «хорошего» холестерина. Омега-3 жирные кислоты могут повысить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности), что способствует улучшению здоровья сосудов.
- Снижение риска тромбообразования.
Рекомендуется употреблять жирную рыбу два раза в неделю, чтобы получить достаточное количество омега-3 жирных кислот.
Какие еще есть продукты, улучшающие работу сосудов:
1. Ягоды: Ягоды, такие как черника, малина и голубика, богаты антиоксидантами, они защищают сосуды от повреждений и улучшают их функцию.
2. Темный шоколад: Темный шоколад с высоким содержанием какао может помочь снизить давление и улучшить кровоток благодаря своим антиоксидантным свойствам.
3. Орехи: Орехи, такие как грецкие орехи и миндаль, содержат полезные жиры, антиоксиданты и другие питательные вещества.
4. Оливковое масло: Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, снижающие уровень вредного холестерина.
5. Чеснок: Чеснок содержит алицин, он может помочь снизить давление и улучшить кровоток.
6. Зеленый чай: Зеленый чай богат антиоксидантами.
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