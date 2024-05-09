Диетолог Гинзбург: такая рыба улучшает состояние сосудов и обладает противовоспалительным эффектом

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рыба

Как отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург, главными продуктами, которые улучшают работу сосудов, является жирная рыба и вообще вся еда, содержащая Омега-3 жирные кислоты.

— Они являются противовоспалительными и снижают вероятность развития атеросклероза, — сказал специалист.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины, треска и тунец, является отличным источником омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты, включая эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК) кислоты, имеют множество положительных эффектов на здоровье сосудов:

  • Снижение воспаления. Это помогает предотвратить развитие атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Улучшение функции эндотелия, клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Это способствует их расширению и улучшению кровотока.
  • Снижение уровня триглицеридов в крови. Это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Повышение уровня «хорошего» холестерина. Омега-3 жирные кислоты могут повысить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности), что способствует улучшению здоровья сосудов.
  • Снижение риска тромбообразования.

Рекомендуется употреблять жирную рыбу два раза в неделю, чтобы получить достаточное количество омега-3 жирных кислот.

Какие еще есть продукты, улучшающие работу сосудов:

1. Ягоды: Ягоды, такие как черника, малина и голубика, богаты антиоксидантами, они защищают сосуды от повреждений и улучшают их функцию.

2. Темный шоколад: Темный шоколад с высоким содержанием какао может помочь снизить давление и улучшить кровоток благодаря своим антиоксидантным свойствам.

3. Орехи: Орехи, такие как грецкие орехи и миндаль, содержат полезные жиры, антиоксиданты и другие питательные вещества.

4. Оливковое масло: Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, снижающие уровень вредного холестерина.

5. Чеснок: Чеснок содержит алицин, он может помочь снизить давление и улучшить кровоток.

6. Зеленый чай: Зеленый чай богат антиоксидантами.

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Теги : омега-3, жирные кислоты Омега-3, сосуды