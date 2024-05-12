Исследование: женщины не могут забеременеть из-за электронных сигарет, у мужчин тоже возможны проблемы с фертильностью
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании, в котором говорится, что у женщин, курящих электронные сигареты, постепенно снижается уровень антимюллерова гормона (АМГ). Это маркер фертильности, он указывает на количество яйцеклеток.
В ходе исследования изучили данные 325 000 женщин, большинству из них было не более 30 лет.
На фертильность мужчин курение тоже влияет, у них из-за этого снижается количество сперматозоидов, а также замедляется скорость их движения.
— Не стоит забывать, что длительный вейпинг связан с десятком заболеваний лёгких, повышенным риском развития сразу нескольких видов онкологии, в том числе рака щек, болезней сердца и диабета, — написала Павлова в своем блоге.
Электронные сигареты не являются безопасной альтернативой обычных сигарет.
1. Воздействие на легкие. Использование электронных сигарет может вызывать различные проблемы с легкими, включая воспаление и раздражение бронхов. Исследования связывают «электронки» с развитием легочных заболеваний, таких как обструктивная болезнь легких.
2. Воздействие на сердце. Использование электронных сигарет может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и артериальная гипертензия. Это связано с наличием никотина и других химических веществ.
3. Воздействие на мозг. Никотин, присутствующий в электронных сигаретах, может негативно влиять на мозг у подростков и молодых людей, что может привести к проблемам с памятью, вниманием и обучением.
4. Воздействие на здоровье окружающих: Пассивное курение электронных сигарет также может быть вредным для здоровья окружающих людей, особенно для детей и беременных женщин.
5. Риск отравления: Некачественные жидкости для заправки электронных сигарет могут содержать вредные химические вещества, которые могут вызвать отравление при случайном попадании в рот или кожу.
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Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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