Эксперты объяснили, зачем лимоны нужно замораживать целиком с кожурой
Турецкие эксперты советуют замораживать лимон целиком, вместе с кожурой. За ночь он будет «готов».
По их словам, замороженный лимон удобно натереть на терке вместе с цедрой, а затем добавить в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощное блюдо. Остаток можно убрать обратно в морозилку.
Польза замороженного лимона, который вы будете есть вместе с кожурой:
- Выводит токсины и помогает защититься от преждевременного старения;
- Кожура содержит полезные биофлавоноиды, которые влияют на здоровье кожи;
- Помогает усваиваться железу;
- Борется с бактериями и грибковыми инфекциями;
- Помогает при простуде;
- Снижает уровень «плохого» холестерина;
- Помогает похудеть, способствуя потере жира за счет ускорения метаболических функций.
Исследование японских ученых показало, что цедра лимонов содержит вещества, обладающие ярко выраженными антибактериальными свойствами. Они подавляют рост бактерий Streptococcus, Prevotella и Porphyromonas, которые вызывают кариес и пародонтит.
Подробнее о пользе лимонной кожуры:
Кожура лимона содержит множество антиоксидантов, таких как витамин С и флавоноиды. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами и имеют противовоспалительные свойства.
Кожура содержит витамины А, Е и витамины группы В. Они важны для поддержания здоровья кожи, иммунной системы.
Содержит пищевые волокна, они могут помочь улучшить пищеварение и поддерживать здоровье кишечника.
Кожура лимона имеет яркий и свежий аромат, который может использоваться в кулинарии и ароматерапии для вкуса и аромата.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий