Эксперты объяснили, зачем лимоны нужно замораживать целиком с кожурой

Выводит токсины и помогает защититься от преждевременного старения;

Кожура содержит полезные биофлавоноиды, которые влияют на здоровье кожи;

Помогает усваиваться железу;

Борется с бактериями и грибковыми инфекциями;

Помогает при простуде;

Снижает уровень «плохого» холестерина;

Помогает похудеть, способствуя потере жира за счет ускорения метаболических функций.

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