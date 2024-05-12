Эксперты объяснили, зачем лимоны нужно замораживать целиком с кожурой

221 Фото: https://unsplash.com/photos/close-up-photography-of-sliced-lemons-dq0x8AvNKv8
лимон

Турецкие эксперты советуют замораживать лимон целиком, вместе с кожурой. За ночь он будет «готов».

По их словам, замороженный лимон удобно натереть на терке вместе с цедрой, а затем добавить в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощное блюдо. Остаток можно убрать обратно в морозилку.

Польза замороженного лимона, который вы будете есть вместе с кожурой:
  • Выводит токсины и помогает защититься от преждевременного старения;
  • Кожура содержит полезные биофлавоноиды, которые влияют на здоровье кожи;
  • Помогает усваиваться железу;
  • Борется с бактериями и грибковыми инфекциями;
  • Помогает при простуде;
  • Снижает уровень «плохого» холестерина;
  • Помогает похудеть, способствуя потере жира за счет ускорения метаболических функций.

Исследование японских ученых показало, что цедра лимонов содержит вещества, обладающие ярко выраженными антибактериальными свойствами. Они подавляют рост бактерий Streptococcus, Prevotella и Porphyromonas, которые вызывают кариес и пародонтит.

Подробнее о пользе лимонной кожуры:

Кожура лимона содержит множество антиоксидантов, таких как витамин С и флавоноиды. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами и имеют противовоспалительные свойства.

Кожура содержит витамины А, Е и витамины группы В. Они важны для поддержания здоровья кожи, иммунной системы.

Содержит пищевые волокна, они могут помочь улучшить пищеварение и поддерживать здоровье кишечника.

Кожура лимона имеет яркий и свежий аромат, который может использоваться в кулинарии и ароматерапии для вкуса и аромата.

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