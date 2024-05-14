Два типа мутаций: онколог Магомедова объяснила, по какой схеме предрасположенность к раку передается от родителей
По словам врача-онколога Хамис Магомедовой, предрасположенность к раку есть, она может передаваться генетически. Медик объяснила, как это происходит.
Есть два типа мутаций. В первом случае мы получаем предрасположенность к раку от родителей, во втором — приобретаем ее. Это зависит от окружающей среды и нашего образа жизни. Речь может идти о воздействии солнца, вредных вирусов и токсичных веществ.
Есть люди, у которых защита от опасных мутаций заложена от природы, а другим по наследству передаются поврежденные гены.
— Важно помнить, что только десятая часть онкологических болезней обусловлена наследственностью. Как и в других сферах жизни, многое здесь зависит от самого человека, от его отношения к себе и своему организму, — подчеркнула врач.
Напомним общие признаки рака:
1. Рак может вызывать общую слабость, которая не исчезает даже после отдыха.
2. Неконтролируемый рост раковых клеток обычно приводит к потере веса, даже если человек не меняет рацион питания и не увеличивает физическую активность.
3. Рак иногда вызывает изменения в аппетите, такие как потеря интереса к пище или постоянное ощущение голода. Иногда возникает отвращение к мясу.
4. Рак может вызывать боли или дискомфорт в определенной области тела. Это связано с опухолью, которая давит на ткани или органы.
5. Рак может вызывать изменения в коже: появление новых родинок, язв или изменений в цвете или текстуре кожи.
6. Рак может вызывать изменения в кишечной или мочевой системе: кровь в стуле или моче, изменения в частоте мочеиспускания или проблемы с мочеиспусканием.
7. Рак может вызывать необычные выделения из тела: кровь, гной и так далее.
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