Два типа мутаций: онколог Магомедова объяснила, по какой схеме предрасположенность к раку передается от родителей

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По словам врача-онколога Хамис Магомедовой, предрасположенность к раку есть, она может передаваться генетически. Медик объяснила, как это происходит.

Есть два типа мутаций. В первом случае мы получаем предрасположенность к раку от родителей, во втором — приобретаем ее. Это зависит от окружающей среды и нашего образа жизни. Речь может идти о воздействии солнца, вредных вирусов и токсичных веществ.

Есть люди, у которых защита от опасных мутаций заложена от природы, а другим по наследству передаются поврежденные гены.

— Важно помнить, что только десятая часть онкологических болезней обусловлена наследственностью. Как и в других сферах жизни, многое здесь зависит от самого человека, от его отношения к себе и своему организму, — подчеркнула врач.

Напомним общие признаки рака:

1. Рак может вызывать общую слабость, которая не исчезает даже после отдыха.

2. Неконтролируемый рост раковых клеток обычно приводит к потере веса, даже если человек не меняет рацион питания и не увеличивает физическую активность.

3. Рак иногда вызывает изменения в аппетите, такие как потеря интереса к пище или постоянное ощущение голода. Иногда возникает отвращение к мясу.

4. Рак может вызывать боли или дискомфорт в определенной области тела. Это связано с опухолью, которая давит на ткани или органы.

5. Рак может вызывать изменения в коже: появление новых родинок, язв или изменений в цвете или текстуре кожи.

6. Рак может вызывать изменения в кишечной или мочевой системе: кровь в стуле или моче, изменения в частоте мочеиспускания или проблемы с мочеиспусканием.

7. Рак может вызывать необычные выделения из тела: кровь, гной и так далее.

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