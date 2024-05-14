Газировка и фастфуд вошли в топ-4 продуктов, вызывающих агрессивные формы рака
Зарубежные специалисты в очередной раз указали на опасность злоупотребления некоторыми продуктами. Дело может закончиться преждевременным старением и развитием рака, причем его агрессивных форм.
Речь идет о слишком сладких, соленых, жирных продуктах с высокой степенью переработки. Исследование публикует Pronews.gr со ссылкой на Британский медицинский журнал (BMJ).
Ультраобработанные продукты в рационе связаны с агрессивными формами рака поджелудочной железы, кишечника и печени.
В топ-4 — фастфуд, газировка, десерты и выпечка длительного срока хранения. Эти продукты следует ограничивать и по возможности ограждать от них детей, предупредили исследователи.
Подробнее о вреде газировки
1. Газировка обычно содержит большое количество сахара, а также высококалорийные добавки — риск развития ожирения.
2. Потребление большого количества сахара, особенно в виде газировки, может повысить риск развития сахарного диабета второго типа.
3. Газировка содержит кислоты, они могут разрушать эмаль зубов и приводят к развитию кариеса.
4. Регулярное потребление газировки, особенно с высоким содержанием сахара, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Фосфорная кислота, содержащаяся в газировке, может влиять на костную плотность — риск развития остеопороза.
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