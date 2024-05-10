«Уходит в жировое депо»: гастроэнтеролог Белёва назвала три вида продуктов, которые никогда не дадут вам похудеть
Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва назвала три вида продуктов, которые обеспечивают человеку лишний вес. На первое место она поставила фастфуд.
Фастфуд содержит трансжиры, которые всегда «уходят в жировое депо», отметила медик. Это запас жировых клеток, который при нарушении режима питания или по причине заболеваний активно пополняется. Некрасивые складки, выпирающий живот — это оно и есть.
Нужно помнить, что фастфуд приводит к зависимости. В нем слишком много добавок, усиливающих вкус.
— Человек привыкает к такой пище и обычную еду уже не воспринимает. Вкусовые рецепторы, которые находятся во рту, ожидают более сильных раздражителей, — отметила специалист.
Соль, которая содержится в фастфуде в большом количестве, задерживает воду в организме, поэтому человек набирает вес еще и благодаря отекам.
Второе место у газировки. В ней слишком много сахара, усилилителей вкуса и прочей химии.
Третье место эксперт отдала сладким продуктам — булочкам, тортам, конфетам, кашам быстрого приготовления, творожным сыркам. В них также всего слишком много — сахара, усилителей вкуса, «неправильных» жиров. Всё это тоже превращается в жир.
Подробнее о вреде газировки
1. Повышенный риск ожирения. Газировка обычно содержит большое количество сахара, а также высококалорийные добавки.
2. Повышенный риск развития сахарного диабета. Потребление большого количества сахара, особенно в виде газировки, может повысить риск развития сахарного диабета второго типа.
3. Газировка содержит кислоты, которые могут разрушать эмаль зубов и приводить к развитию кариеса.
4. Регулярное потребление газировки, особенно с высоким содержанием сахара, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Негативное влияние на костную ткань.Фосфорная кислота, содержащаяся в газировке, может влиять на костную плотность и повышать риск развития остеопороза.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий