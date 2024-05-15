У 46-летней россиянки с жалобами на постоянную слабость и усталость выявили смертельно опасную болезнь — тромбофилию
46-летняя жительница Ростова пришла к врачу с жалобами на постоянную усталость и слабость. Обследования выявили у нее проблемы с кровью.
К терапевту-гемостазиологу пациентку направил гинеколог, чтобы получить оценку тромбогенного риска проведения менопаузальной гормональной терапии. Ее назначают, в том числе, для коррекции расстройств при климаксе.
Женщина по направлению врача сдала анализы для определения параметров свертываемости крови. У нее была выявлена тромбинемия. Это состояние кровеносной системы, при котором повышенный уровень тромбообразования компенсируется за счёт повышения активности противосвёртывающей системы.
Родные женщины страдали тромбофилией — это был первый отягчающий фактор. Второй — женщина курила более 15 лет.
После дообследования был установлен диагноз — тромбофилия сложного генеза. У таких больных организм предрасположен к образованию тромбов. Это может стать причиной развития тромбоза глубоких вен, инфаркта, инсульта и других смертельно опасных патологий.
— Женщине дали рекомендации: в первую очередь – обязательно отказаться от курения, наблюдаться у терапевта, регулярно мерить давление, ограничить себя в потреблении соленой пищи и соблюдать гипохолестериновую диету, — рассказали медики.
Тромбофилия – самый распространенный вид нарушения коагуляции (свертываемости крови), характеризующийся предрасположенностью организма к образованию тромбов.
Возможные симптомы тромбофилии:
онемение конечностей;
боли в грудной клетке;
учащенное сердцебиение;
инфаркты;
осложненное течение беременности;
неоднократные выкидыши.
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