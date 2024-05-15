В Японии рекордными темпами распространяется смертельно опасная болезнь — гемолитический стрептококк. Какие у нее симптомы?

боль в горле,

покраснение и отёк миндалин,

увеличение шейных лимфатических узлов,

повышение температуры тела,

кашель,

насморк,

боль в ушах,

сыпь на коже,

боль в суставах,

общее недомогание.

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