В Японии рекордными темпами распространяется смертельно опасная болезнь — гемолитический стрептококк. Какие у нее симптомы?
В Японии зафиксировали большое количество заражений гемолитическим стрептококком. Болезнь распространяется рекордно быстрыми темпами.
Как сообщает телеканал NHK, если болезнь протекает по тяжелому варианты, она может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к смерти.
Эксперты Национального института инфекционных заболеваний отмечают, что с начала года в стране зарегистрировали более 800 случай болезни. Это почти в три раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Заболевание обычно вызывает гемолитический стрептококк группы А. По предварительным данным, резкий скачок произошел после ослабления мер по борьбе с коронавирусом, и, как следствие этого, — роста числа случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.
Директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути отмечает, что носителями этой бактерии являются многие люди. Проблемы происходят, если бактерия проникнет через рану — это может привести к стремительно прогрессирующему течению заболевания.
Гемолитический стрептококк — вид стрептококков, способных вызывать гемолиз, то есть разрушение эритроцитов. Этот микроорганизм является возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний и может поражать верхние дыхательные пути, кожу, а также вызывать местные нагноительные процессы и постстрептококковые осложнения.
Симптомы гемолитического стрептококка зависят от места его локализации и могут включать:
- боль в горле,
- покраснение и отёк миндалин,
- увеличение шейных лимфатических узлов,
- повышение температуры тела,
- кашель,
- насморк,
- боль в ушах,
- сыпь на коже,
- боль в суставах,
- общее недомогание.
Гемолитический стрептококк группы А является наиболее опасным видом стрептококков. Он вызывает множество тяжёлых заболеваний, таких как скарлатина, рожистое воспаление, ангина, пневмония и другие.
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