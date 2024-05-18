Малышева и Продеус: сочетание шпината и сыра вытесняет полезные свойства продуктов, потому что щавелевая кислота блокирует кальций

Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, напомнил, что сыр содержит много кальция, что снижает риск развития остеопороза.В шпинате, кроме прочего, есть лютеин. Это природный пигмент, который принадлежит к классу каротиноидов и является важным питательным веществом для здоровья глаз.То есть по отдельности в этих продуктах много пользы.объяснил Продеус.Малышева добавила, что сочетание шпината и сыра бессмысленное с точки зрения здоровья. Она порекомендовали сочетать шпинат не с сыром, а с яйцами, например, в виде яичницы.1. Богат источником питательных веществ. Шпинат содержит множество витаминов и минералов, включая витамины А, С, К, фолиевую кислоту, железо, кальций и магний. Они необходимы для поддержания здоровья костей, иммунной системы, зрения и общего благополучия организма.2. Антиоксидантная защита. Шпинат содержит антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, они помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.3. Поддержка здоровья сердца. Шпинат содержит низкое количество калорий и жиров, но богат клетчаткой и нитратами, которые снижают уровень холестерина в крови.4. Улучшение пищеварения. Шпинат содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварительного процесса, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору в кишечнике.5. Поддержка здоровья глаз: Шпинат содержит витамин А и лютеин, они важны для здоровья глаз и поддержания хорошего зрения.Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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