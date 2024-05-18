Малышева и Продеус: сочетание шпината и сыра вытесняет полезные свойства продуктов, потому что щавелевая кислота блокирует кальций
Сочетание шпината и сыра, популярное в выпечке, вытесняет полезные свойства друг друга. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.
Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, напомнил, что сыр содержит много кальция, что снижает риск развития остеопороза.
В шпинате, кроме прочего, есть лютеин. Это природный пигмент, который принадлежит к классу каротиноидов и является важным питательным веществом для здоровья глаз.
То есть по отдельности в этих продуктах много пользы.
— При сочетании сыра и шпината ничего не всасывается. Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая блокирует кальций, делает из него нерастворимую соль, и она не проходит через слизистую кишечника и не всасывается — и вся польза от него уходит, — объяснил Продеус.
Малышева добавила, что сочетание шпината и сыра бессмысленное с точки зрения здоровья. Она порекомендовали сочетать шпинат не с сыром, а с яйцами, например, в виде яичницы.
Подробнее о пользе шпината
1. Богат источником питательных веществ. Шпинат содержит множество витаминов и минералов, включая витамины А, С, К, фолиевую кислоту, железо, кальций и магний. Они необходимы для поддержания здоровья костей, иммунной системы, зрения и общего благополучия организма.
2. Антиоксидантная защита. Шпинат содержит антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, они помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
3. Поддержка здоровья сердца. Шпинат содержит низкое количество калорий и жиров, но богат клетчаткой и нитратами, которые снижают уровень холестерина в крови.
4. Улучшение пищеварения. Шпинат содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварительного процесса, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору в кишечнике.
5. Поддержка здоровья глаз: Шпинат содержит витамин А и лютеин, они важны для здоровья глаз и поддержания хорошего зрения.
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