Эндокринолог Павлова рассказала о принципе работы метформина. Как он подавляет аппетит?

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о принципе работы препарата для больных сахарным диабетом второго типа — метформина.

Как следует из инструкции, метформин — таблетированное сахароснижающее лекарственное средство класса бигуанидов для приёма внутрь. Применяется при лечении сахарного диабета второго типа, особенно у лиц с избыточным весом и ожирением и при этом сохранённой нормальной функцией почек.

Павлова пишет в своем блоге, что метформин повышает чувствительность к инсулину, снижает выработку глюкозы и задерживает ее всасывание в кишечнике. 

— Ещё метформин способен подавлять аппетит, а значит снижать объем потребляемой пищи и, впоследствии, массу тела. Новое исследование частично раскрывает механизм действия препарата, — отметила медик.

Речь идет о метаболите N-лактоил-фенилаланин (Lac-Phe), именно он отвечает за подавление аппетита. По данным ученых, метформин способен усиливать его синтез из кишечных эпителиоцитов путем увеличения проникновение глюкозы в клетку. 

То есть существует некий сигнальный путь от кишечника к мозгу, и именно на него воздействует метформин. 

Прием препарата во время экспериментов приводил к повышению Lac-Phe в крови и у мышей, и у людей. А вот грызуны, организм которых не способен синтезировать Lac-Phe, оказались устойчивы к метформину. И это доказывает принцип воздействия препарата на аппетит.

Кроме того, метформин тормозит старение и продлевает жизнь диабетикам примерно на 20 лет, пишет Павлова.

Любые лекартва может выписывать только врач. Отметим противопоказания метформина: острые или хронические заболевания, которые могут вызывать тканевую гипоксию (например, сердечная или легочная недостаточность, инфаркт миокарда, шок). Печеночная недостаточность, острая алкогольная интоксикация, алкоголизм.

Побочные эффекты. Очень часто: тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : сахарный диабет, метформин