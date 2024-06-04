Эндокринолог Павлова рассказала о принципе работы метформина. Как он подавляет аппетит?
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о принципе работы препарата для больных сахарным диабетом второго типа — метформина.
Как следует из инструкции, метформин — таблетированное сахароснижающее лекарственное средство класса бигуанидов для приёма внутрь. Применяется при лечении сахарного диабета второго типа, особенно у лиц с избыточным весом и ожирением и при этом сохранённой нормальной функцией почек.
Павлова пишет в своем блоге, что метформин повышает чувствительность к инсулину, снижает выработку глюкозы и задерживает ее всасывание в кишечнике.
— Ещё метформин способен подавлять аппетит, а значит снижать объем потребляемой пищи и, впоследствии, массу тела. Новое исследование частично раскрывает механизм действия препарата, — отметила медик.
Речь идет о метаболите N-лактоил-фенилаланин (Lac-Phe), именно он отвечает за подавление аппетита. По данным ученых, метформин способен усиливать его синтез из кишечных эпителиоцитов путем увеличения проникновение глюкозы в клетку.
То есть существует некий сигнальный путь от кишечника к мозгу, и именно на него воздействует метформин.
Прием препарата во время экспериментов приводил к повышению Lac-Phe в крови и у мышей, и у людей. А вот грызуны, организм которых не способен синтезировать Lac-Phe, оказались устойчивы к метформину. И это доказывает принцип воздействия препарата на аппетит.
Кроме того, метформин тормозит старение и продлевает жизнь диабетикам примерно на 20 лет, пишет Павлова.
Любые лекартва может выписывать только врач. Отметим противопоказания метформина: острые или хронические заболевания, которые могут вызывать тканевую гипоксию (например, сердечная или легочная недостаточность, инфаркт миокарда, шок). Печеночная недостаточность, острая алкогольная интоксикация, алкоголизм.
Побочные эффекты. Очень часто: тошнота, рвота, диарея, боли в животе.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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