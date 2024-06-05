Противораковые щи: врач Кашух рассказала о пользе супа из крапивы
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе дикоросов. Многие из них относятся к лекарственным растениям, но некоторые не только полезные, но и вкусные.
Особенно популярна в народной кухне крапива двудомная. В мае и начале июня она молодая, мягкая и почти не жжется. Перед приготовлением крапиву нужно обдать кипятком, она годится и в щи, и в салат.
По словам Кашух, в крапиве много витаминов С, В6, В9, В12 и каротина, который помогает заживлению и полезен для зрения и работы мозга. По количеству каротина крапива обгоняет морковь.
— Витамин К, содержащийся в крапиве, помогает крови сворачиваться, а также предотвращает возникновение раковых опухолей, — рассказала врач.
Кашух предупредила о возможной аллергической реакции на дикоросы.
Для блюд из одуванчика используют разные части: из цветов варят варенье, листья заваривают с чаем, делают из них салат, из корня готовят настойки и отвар, напоминающий кофе.
Сныть употребляют в пищу в виде салата и начинок для пирогов, добавляя в блюда в качестве приправы или используя вместо капусты при варке супов.
Дикоросы могут быть хорошим дополнением к рациону, но во всем нужна мера, подчеркнула специалист. Если вы принимаете какие-то лекарства, то нельзя употреблять дикоросы без консультации с врачом — могут быть побочные реакции.
Подробнее о пользе крапивы:
Крапива содержит витамины (А, С, К, В-комплекс), минералы (железо, кальций, магний) и антиоксиданты, jyb помогают поддерживать здоровье и укреплять иммунную систему.
Крапива является мощным мочегонным средством, очищаает почки и мочевыводящие пути, способствуя удалению токсинов и излишков жидкости из организма.
Биологически активные вещества в крапиве помогут снизить воспаление в организме и облегчить симптомы воспалительных заболеваний, таких как артрит.
Крапива может быть полезна для здоровья кожи благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам.
Крапива способствует росту волос и укрепляет волосяные фолликулы.
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