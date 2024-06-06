Остеопат Симкин: если «прострелило» спину, ни в коем случае не просите сделать вам массаж

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спина

Остеопат Дмитрий Симкин дал подробные инструкции по поводу того, как быть при «простреле» в спине. В медицине такое состояние называют «люмбаго».

Главный признак люмбаго — резкая сильная боль, которая буквально не дает шевелиться. У многих она ассоциируется с «выстрелом».

Основной причиной «прострела» чаще всего становится ущемление нерва, который проходит от спинного мозга в область поясницы и потом к ногам. Чаще всего причиной прострелов становится межпозвонковая грыжа.

— При возникновении «прострела» я категорически не рекомендую просить близких сделать вам массаж или начинать лечение с мануальной терапии. Без понимания истинных причин возникновения боли такие методы будут лишь сильнее дестабилизировать организм в целом и позвоночник в частности, — отметил врач.

В конечном счете это грозит усилением перекоса дисков и чередой рецидивов.

Люди часто сталкиваются с «прострелами» во время интенсивных физических нагрузок: силовой тренировки в спортзале, работы в огороде или просто поднятия тяжестей в быту.

Первая помощь, когда «прострелило» спину

Важно устранить симптомы. Нужно как можно скорее попасть к неврологу. При необходимости врач подберет противовоспалительные и обезболивающие препараты, спазмолитики, назначит инъекции. Иногда может потребоваться капельница или блокады — укол в болевую точку.

Когда острая боль пройдет, необходимо заняться поиском причин «прострела». Здесь нужен врач-остеопат. 

— Чаще всего причиной перекоса диска, из-за которого, собственно, и возникает грыжа, оказывается давняя травма или воспаление в совершенно другой зоне тела, — отметил Симкин.

Симптомы люмбаго:
  • Боль в пояснице: острая, резкая или тупая, она может усиливаться при движении или поднятии тяжестей.
  • Ограничение подвижности. Пациенты испытывают трудности при наклоне, повороте или сгибании спины.
  • Ощущение жжения или онемения в области поясницы или по ходу нервных корешков, связанных с поясничным отделом позвоночника.
  • Стремительное появление симптомов. Люмбаго может возникать внезапно или постепенно, и симптомы могут усиливаться со временем.

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