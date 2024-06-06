Остеопат Симкин: если «прострелило» спину, ни в коем случае не просите сделать вам массаж

Боль в пояснице: острая, резкая или тупая, она может усиливаться при движении или поднятии тяжестей.

Ограничение подвижности. Пациенты испытывают трудности при наклоне, повороте или сгибании спины.

Ощущение жжения или онемения в области поясницы или по ходу нервных корешков, связанных с поясничным отделом позвоночника.

Стремительное появление симптомов. Люмбаго может возникать внезапно или постепенно, и симптомы могут усиливаться со временем.

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