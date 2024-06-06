Остеопат Симкин: если «прострелило» спину, ни в коем случае не просите сделать вам массаж
Остеопат Дмитрий Симкин дал подробные инструкции по поводу того, как быть при «простреле» в спине. В медицине такое состояние называют «люмбаго».
Главный признак люмбаго — резкая сильная боль, которая буквально не дает шевелиться. У многих она ассоциируется с «выстрелом».
Основной причиной «прострела» чаще всего становится ущемление нерва, который проходит от спинного мозга в область поясницы и потом к ногам. Чаще всего причиной прострелов становится межпозвонковая грыжа.
— При возникновении «прострела» я категорически не рекомендую просить близких сделать вам массаж или начинать лечение с мануальной терапии. Без понимания истинных причин возникновения боли такие методы будут лишь сильнее дестабилизировать организм в целом и позвоночник в частности, — отметил врач.
В конечном счете это грозит усилением перекоса дисков и чередой рецидивов.
Люди часто сталкиваются с «прострелами» во время интенсивных физических нагрузок: силовой тренировки в спортзале, работы в огороде или просто поднятия тяжестей в быту.
Первая помощь, когда «прострелило» спину
Важно устранить симптомы. Нужно как можно скорее попасть к неврологу. При необходимости врач подберет противовоспалительные и обезболивающие препараты, спазмолитики, назначит инъекции. Иногда может потребоваться капельница или блокады — укол в болевую точку.
Когда острая боль пройдет, необходимо заняться поиском причин «прострела». Здесь нужен врач-остеопат.
— Чаще всего причиной перекоса диска, из-за которого, собственно, и возникает грыжа, оказывается давняя травма или воспаление в совершенно другой зоне тела, — отметил Симкин.
Симптомы люмбаго:
- Боль в пояснице: острая, резкая или тупая, она может усиливаться при движении или поднятии тяжестей.
- Ограничение подвижности. Пациенты испытывают трудности при наклоне, повороте или сгибании спины.
- Ощущение жжения или онемения в области поясницы или по ходу нервных корешков, связанных с поясничным отделом позвоночника.
- Стремительное появление симптомов. Люмбаго может возникать внезапно или постепенно, и симптомы могут усиливаться со временем.
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