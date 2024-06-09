Доктор Мясников призвал беречь суставы смолоду: что помогает при остеоартрите?
Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что даже в лечении рака можно увидеть перспективные разработки, однако есть болезни, которые пока не лечатся. Речь идет об остеоартрите, с которым, по словам медика, «пока все глухо».
— Реально только регулярная гимнастика, независимо от степени боли, возраста, степени рентгенологических изменений и снижение веса. Всё! Ну и обезболивающие, — написал Мясников в своем блоге.
С течением времени боль становиться смешанной, образуя порочный круг: и воспаление, и невралгия.
Врач утверждает, что ни один из новых подходов в лечении остеоартрита не показал долговременного эффекта. Это болезнь 40+. Мясников призвал беречь суставы Берегите суставы с молодости, потом никто и ничто не поможет.
Факторы риска остеоартрита:
- травмы суставов,
- избыточный вес,
- слабые мышцы,
- курение,
- гиподинамия.
Остеоартрит — дегенеративное заболевание суставов, для которого характерна боль, отечность и тугоподвижность. Эта болезнь ограничивает свободу движений и сильно ухудшает качество жизни в целом.
При остеоартрите поражается сустав целиком, включая окружающие его ткани. Чаще всего поражает коленные, тазобедренные суставы, суставы позвоночника и суставы кистей.
Симптомы:
- боли при движении (чаще тупые, ноющие) и после длительного состояния покоя,
- онемение, жжение, покалывание, отек в области суставов,
- ограничение движений,
- скованность после долгой неподвижности,
- «хруст»,
- местное повышение температуры.
Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.
Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Кардиолог, автор книг, телеведущий
Оставить комментарий