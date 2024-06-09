Доктор Мясников призвал беречь суставы смолоду: что помогает при остеоартрите?

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Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что даже в лечении рака можно увидеть перспективные разработки, однако есть болезни, которые пока не лечатся. Речь идет об остеоартрите, с которым, по словам медика, «пока все глухо».

— Реально только регулярная гимнастика, независимо от степени боли, возраста, степени рентгенологических изменений  и снижение веса. Всё! Ну и обезболивающие,  — написал Мясников в своем блоге.

С течением времени боль становиться смешанной, образуя порочный круг: и воспаление, и невралгия.

Врач утверждает, что ни один из новых подходов в лечении остеоартрита не показал долговременного эффекта. Это болезнь 40+. Мясников призвал беречь суставы Берегите суставы с молодости, потом никто и ничто не поможет. 

Факторы риска остеоартрита: 
  • травмы суставов, 
  • избыточный вес, 
  • слабые мышцы, 
  • курение,
  • гиподинамия.

Остеоартрит — дегенеративное заболевание суставов, для которого характерна боль, отечность и тугоподвижность. Эта болезнь ограничивает свободу движений и сильно ухудшает качество жизни в целом.

При остеоартрите поражается сустав целиком, включая окружающие его ткани. Чаще всего поражает коленные, тазобедренные суставы, суставы позвоночника и суставы кистей.

Симптомы:
  • боли при движении (чаще тупые, ноющие) и после длительного состояния покоя,
  • онемение, жжение, покалывание, отек в области суставов,
  • ограничение движений,
  • скованность после долгой неподвижности,
  • «хруст»,
  • местное повышение температуры.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Медицина
Кардиолог, автор книг, телеведущий
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