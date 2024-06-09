Доктор Мясников призвал беречь суставы смолоду: что помогает при остеоартрите?

травмы суставов,

избыточный вес,

слабые мышцы,

курение,

гиподинамия.

боли при движении (чаще тупые, ноющие) и после длительного состояния покоя,

онемение, жжение, покалывание, отек в области суставов,

ограничение движений,

скованность после долгой неподвижности,

«хруст»,

местное повышение температуры.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.