Исследование: если грамотно загорать, можно больше есть и не набирать вес

Лептин участвует в регуляции веса, вызывая снижение аппетита и уменьшая потребление пищи (при голодании его уровень в крови снижается, при переедании – повышается).

У людей с повышенной массой тела отмечают увеличение концентрации лептина, что связывают с резистентностью к гормону.

Увеличение концентрации лептина приводит к подавлению секреции инсулина, способствует развитию инсулинорезистентности.

Уровень лептина повышается при эмоциональном стрессе.

Уровень лептина хронически снижается при высоком уровне физической активности. Уровень лептина снижается при повышении уровня тестостерона и повышается при повышении уровня эстрогена.

Уровень лептина повышается под действием инсулина.

снижение веса. Уровень лептина связан с количеством жировой ткани, и уменьшение массы тела приведет к его понижению;

увеличение физической активности;

уменьшение приемов пищи;

полноценный сон.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.