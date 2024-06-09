Исследование: если грамотно загорать, можно больше есть и не набирать вес
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о любопытном исследовании, авторы которого утверждают, что если загорать, можно больше есть, не набирая при этом вес.
Исследователи ссылаются на гормон лептин, уровень которого повышается после еды. Лептин можно назвать отражателем количества жировой ткани в организме. Павлова приводит аналогию с инсулином.
— Когда у человека накапливается слишком много жировой ткани, организм становится менее чувствительным к инсулину. В случае с лептином это называется лептинрезистентностью — гормона много, а толку мало, — отметила медик.
Когда мы загораем, ультрафиолет действует на лептин, его уровень падает, аппетит повышается, но из-за повышения уровня надпочечникового вещества (норадреналина) синтез провоспалительных веществ в жировой ткани уменьшается, жиры сжигаются и меньше накапливаются.
При этом энергии становится больше. Но еще удивительнее то, что под воздействием ультрафиолета белый жир может становится бурым, а это самый лучший из тех, что есть в организме человека.
Именно бурый жир способен подавлять воспаление жировой ткани, улучшая самочувствие человека.
Избыточное ультрафиолетовое облучение опасно, напоминает врач. Загорать нужно в утренние и вечерние часы и строго ограниченное время.
Еще несколько фактов о лептине:
- Лептин участвует в регуляции веса, вызывая снижение аппетита и уменьшая потребление пищи (при голодании его уровень в крови снижается, при переедании – повышается).
- У людей с повышенной массой тела отмечают увеличение концентрации лептина, что связывают с резистентностью к гормону.
- Увеличение концентрации лептина приводит к подавлению секреции инсулина, способствует развитию инсулинорезистентности.
- Уровень лептина повышается при эмоциональном стрессе.
- Уровень лептина хронически снижается при высоком уровне физической активности. Уровень лептина снижается при повышении уровня тестостерона и повышается при повышении уровня эстрогена.
- Уровень лептина повышается под действием инсулина.
Как снизить лептин в крови:
- снижение веса. Уровень лептина связан с количеством жировой ткани, и уменьшение массы тела приведет к его понижению;
- увеличение физической активности;
- уменьшение приемов пищи;
- полноценный сон.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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