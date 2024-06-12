Рыба, редька, кабачки: врач Баранова назвала пять продуктов, улучшающих работу почек
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова составил топ 5 продуктов, которые улучшаю работу почек.
На первое место она поставила морскую рыбу, богатую омега-3. Среди прочего, она помогает снизить давление, облегчая работу почек, а также улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, что благотворно влияет на кровоснабжение почек. Кроме того, омега-3 способствует снижению уровня уровень белка в моче и уменьшает воспаление в почках.
На втором месте — клюква. Она содержит проантоцианидины, препятствующие прикреплению бактерий к стенкам мочевыводящих путей. Клюква хорошо помогает при цистите и имеет мочегонный эффект.
Редька заняла третье место с топ-5. Она на 90% состоит из воды и оказывает мочегонный эффект. Редька содержит изотиоцианаты, обладающими антибактериальными свойствами, очищает кровь и облегчает работу почек.
Далее следуют кабачки. Баранова назвала их «находкой для почек». Они улучшают выведение токсинов и содержат клетчатку, способствующую снижению сахара и холестерина. Кабачки на 95% состоят из воды.
На пятом месте — зелёный чай.
— Катехины и другие полифенолы в зелёном чае обладают противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить воспаление в почках и улучшить их общее состояние, — отметила врач.
Что вредит почкам?
Злоупотребление солью, простыми углеводами, продуктами с консервантами
Дефицит овощей и клетчатки в рационе.
Лишний вес.
Экстремальные диеты с быстрым снижением веса ещё вреднее.
Недостаток воды.
Курение, алкоголь, гиподинамия.
Злоупотребление обезболивающими и диуретиками.
Переохлаждение и перегрев в поясничной области.
Органические растворители, тяжёлые металлы, инсектициды, фунгициды.
Распространенных болезни почек:
1. Хроническая почечная болезнь (ХПБ). Это прогрессирующее состояние, при котором функция почек ухудшается со временем. ХПБ может быть вызвана различными причинами, включая диабет, высокое кровяное давление, воспалительные заболевания почек и другие факторы.
2. Почечная недостаточность. Это состояние, при котором почки не могут выполнять свои функции, что провидит к накоплению токсинов.
3. Камни в почках.
4. Инфекции мочевыводящих путей.
5. Поликистоз: генетическое состояние, при котором в почках образуются множество кист.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, к.м.н.
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