Врач Ростова: холодная минералка может вызвать спазм желчных протоков
По словам врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Ларисы Ростовой, не стоит налегать на кукурузу и арбузы: в первой слишком много сахара, а второй станет полезным только ближе к осени. Врач также предостерегла от питья холодной минералки.
— Арбузы лучше есть в августе и сентябре, когда они станут хорошим источником воды и витаминов. Употреблять их в июне и июле — плохая идея, — отметила специалист.
Кукуруза содержит очень много сахара, добавила врач. А повышать количество сахара — не очень хорошая идея, его обычно и так слишком много в рационе современных людей.
Медик рассказала про минеральную воду. Пить ее холодной не стоит, это может вызвать спазм желчных протоков. Пейте минералку комнатной температуры, выбирая столовую. Лечебно-столовую, например, «Ессентуки 4» уже достаточно соленая, ее должен назначать врач.
Дискинезия желчевыводящих путей — нарушение оттока желчи от печени по желчевыводящим путям. Бывает либо слишком сильное, либо недостаточное сокращение желчного пузыря. В результате в двенадцатиперстную кишку поступает недостаточное количество желчи.
В зависимости от источника и состава, минеральная вода может быть разных типов.
1. Газированная минеральная вода. Это вода, которая содержит углекислый газ, придающий ей шипучий вкус и текстуру. Газированная минеральная вода может быть естественной (содержащей естественно образовавшийся углекислый газ) или искусственно газированной.
2. Негазированная минеральная вода. Это вода без добавленного углекислого газа. Она также содержит минералы и микроэлементы, но не имеет шипучего вкуса.
3. Лечебная минеральная вода. имеет определенные лечебные свойства и используется в медицинских целях. Лечебная минеральная вода может быть предписана для лечения различных заболеваний, таких как заболевания желудочно-кишечного тракта или почек.
4. Столовая минеральная вода. Рекомендуется для ежедневного потребления в качестве основного источника питья. Она обычно содержит определенный набор минералов и может быть использована для утоления жажды и поддержания гидратации.
5. Минеральная вода с добавками. Некоторые производители могут добавлять различные ароматизаторы, витамины или другие пищевые добавки в минеральную воду, чтобы придать ей определенный вкус или усилить ее пользу.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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