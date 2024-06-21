Мясников: детям до года запрещено давать мед из-за риска развития ботулизма

отсутствие кислорода (анаэробная бактерия),

низко-кислотная среда

наличие питательной среды.

Паралич внутричерепных нервов

Двоение в глазах

Опущение век

Слабость мышц лица

Слабость прогрессирует, спускается вниз, на руки, грудь.

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