Мясников: детям до года запрещено давать мед из-за риска развития ботулизма

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мед

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что из-за риска развития ботулизма детям до года нельзя давать мед. Об это он написал в своем блоге.

— В меде могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum. У детей в возрасте до года пищеварительная система еще не полностью сформирована, и они более уязвимы к опасным микроорганизмам, включая споры ботулизма, — отметил врач.

Он назвал ботулотоксин «самым страшным ядом из всех известных» Минимальная смертельная доза ботулинического токсина составляет 0,0003 мкг/кг. Один грамм аэрозольного токсина ботулизма способен  убить не менее 1,5 миллиона человек. Ботулотоксин, а не какой-либо другой яд, рассматривают в качестве потенциального оружия биотерроризма.

Чтобы споры бактерии Clostridium botulinu, которые находятся везде, пробудились и начали вырабатывать ботулотоксин, необходимо три условия: 

  • отсутствие кислорода (анаэробная бактерия), 
  • низко-кислотная среда
  • наличие питательной среды.

— Это идеально сочетается в консервной банке. Особенно опасны консервированные овощи, которые заготавливаются по определению в низко-кислотной среде. Фасоль, кукуруза, спаржа, свекла, картофель. И, конечно, рыба, — отметил Мясников.

Главное — вовремя распознать симптомы. А это не понос и рвота, это неврологическая симптоматика. 

  • Паралич внутричерепных нервов 
  • Двоение в глазах
  • Опущение век
  • Слабость мышц лица
  • Слабость прогрессирует, спускается вниз, на руки, грудь.

Повышение температуры, изменения пульса и давления отсутствует. Больной всегда в сознании.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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Теги : мед, ботулизм