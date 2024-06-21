Мясников: детям до года запрещено давать мед из-за риска развития ботулизма
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что из-за риска развития ботулизма детям до года нельзя давать мед. Об это он написал в своем блоге.
— В меде могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum. У детей в возрасте до года пищеварительная система еще не полностью сформирована, и они более уязвимы к опасным микроорганизмам, включая споры ботулизма, — отметил врач.
Он назвал ботулотоксин «самым страшным ядом из всех известных» Минимальная смертельная доза ботулинического токсина составляет 0,0003 мкг/кг. Один грамм аэрозольного токсина ботулизма способен убить не менее 1,5 миллиона человек. Ботулотоксин, а не какой-либо другой яд, рассматривают в качестве потенциального оружия биотерроризма.
Чтобы споры бактерии Clostridium botulinu, которые находятся везде, пробудились и начали вырабатывать ботулотоксин, необходимо три условия:
- отсутствие кислорода (анаэробная бактерия),
- низко-кислотная среда
- наличие питательной среды.
— Это идеально сочетается в консервной банке. Особенно опасны консервированные овощи, которые заготавливаются по определению в низко-кислотной среде. Фасоль, кукуруза, спаржа, свекла, картофель. И, конечно, рыба, — отметил Мясников.
Главное — вовремя распознать симптомы. А это не понос и рвота, это неврологическая симптоматика.
- Паралич внутричерепных нервов
- Двоение в глазах
- Опущение век
- Слабость мышц лица
- Слабость прогрессирует, спускается вниз, на руки, грудь.
Повышение температуры, изменения пульса и давления отсутствует. Больной всегда в сознании.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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