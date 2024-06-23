Медики рассказали о неожиданной пользе черешни при лишнем весе

Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказали о неожиданной пользе черешни для людей с лишним весом. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».По словам Агапкина, при употреблении черешни уменьшается частота приступов подагры, поскольку он способна выводить из организма мочевую кислоту.— отметила Макиша.Черешню можно выбрать в качестве десерта. Медик не рекомендуют употреблять более 300 граммов в день.1. Богатый источник антиоксидантов. Черешня содержит много антиоксидантов, таких как антоцианы, помогающих защищать организм от свободных радикалов и снижающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.2. Снижение воспаления. Антиоксиданты в черешне имеют противовоспалительные свойства. Может быть полезна при артрите.3. Улучшение пищеварения. Черешня содержит пищевые волокна, они способствуют нормализации пищеварения и предотвращают запоры.4. Поддержка здоровья сердца. Черешня богата калием, который помогает снизить высокое кровяное давление и поддерживает здоровье сердца.1. Аллергические реакции. У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на черешню.2. Высокий уровень сахара. Черешня содержит естественные сахара, поэтому людям с диабетом или проблемами с контролем уровня сахара в крови рекомендуется употреблять черешню с осторожностью, в умеренных количествах.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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