Медики рассказали о неожиданной пользе черешни при лишнем весе
Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказали о неожиданной пользе черешни для людей с лишним весом. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам Агапкина, при употреблении черешни уменьшается частота приступов подагры, поскольку он способна выводить из организма мочевую кислоту.
— Поэтому этот продукт очень полезен людям, которые имеют избыточный вес, потому что при ожирении мы очень часто наблюдаем повышение уровня мочевой кислоты, — отметила Макиша.
Черешню можно выбрать в качестве десерта. Медик не рекомендуют употреблять более 300 граммов в день.
Подробнее о пользе черешни:
1. Богатый источник антиоксидантов. Черешня содержит много антиоксидантов, таких как антоцианы, помогающих защищать организм от свободных радикалов и снижающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
2. Снижение воспаления. Антиоксиданты в черешне имеют противовоспалительные свойства. Может быть полезна при артрите.
3. Улучшение пищеварения. Черешня содержит пищевые волокна, они способствуют нормализации пищеварения и предотвращают запоры.
4. Поддержка здоровья сердца. Черешня богата калием, который помогает снизить высокое кровяное давление и поддерживает здоровье сердца.
Вред черешни:
1. Аллергические реакции. У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на черешню.
2. Высокий уровень сахара. Черешня содержит естественные сахара, поэтому людям с диабетом или проблемами с контролем уровня сахара в крови рекомендуется употреблять черешню с осторожностью, в умеренных количествах.
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