Шум в ушах, проблемы с памятью, скачки давления: кардиолог Степанов назвал основные причины сделать УЗИ сосудов шеи

Обнаружить атеросклеротическую бляшку,

Выявить степень сужения сосуда,

Определить анатомические особенности, проявляющиеся в виде аневризм или внешних компрессий (сдавливаний).

Показать наличие воспаления стенки сосуда.

Шум в ушах может быть результатом повреждения ушной перепонки, внутреннего уха или слухового нерва (из-за громкого шума, травмы или старения).

Длительное воздействие шума, такого как работа с мощными инструментами или пребывание в шумной среде.

Некоторые сердечно-сосудистые проблемы: повышенное кровяное давление или сужение сосудов.

Некоторые лекарства, включая антибиотики, противовоспалительные препараты и диуретики, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта.

Повышенный уровень стресса и тревоги может усилить восприятие шума в ушах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.