Шум в ушах, проблемы с памятью, скачки давления: кардиолог Степанов назвал основные причины сделать УЗИ сосудов шеи
Врач-кардиолог Максим Степанов рассказал, что ультразвуковое исследование сосудов шеи необходимо сделать, если у вас бывают головные боли, головокружения, шум в ушах и проблемы с памятью.
— На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка, — отметил медик.
Если у вас кружится голова, шумит в ушах, случаются нарушения равновесия, это может указывать на нарушения тока крови по сосудам головного мозга. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии.
Кроме того, высокое давление и другие сердечно-сосудистые проблемы могут быть связаны с нарушениями в кровообращении.
Раннее обнаружение проблем, связанных с кровеносной системой, позволит предотвратить развитие серьезных осложнений, подчеркнул врач.
Он перечислил проблемы, которые может выявить специалист УЗИ-диагностики:
- Обнаружить атеросклеротическую бляшку,
- Выявить степень сужения сосуда,
- Определить анатомические особенности, проявляющиеся в виде аневризм или внешних компрессий (сдавливаний).
- Показать наличие воспаления стенки сосуда.
Исследование помогает оценить риск возникновения инсульта в будущем, обратил внимание Степанов.
Ранее медики рассказали, от чего бывает шум в ушах (тиннитус):
- Шум в ушах может быть результатом повреждения ушной перепонки, внутреннего уха или слухового нерва (из-за громкого шума, травмы или старения).
- Длительное воздействие шума, такого как работа с мощными инструментами или пребывание в шумной среде.
- Некоторые сердечно-сосудистые проблемы: повышенное кровяное давление или сужение сосудов.
- Некоторые лекарства, включая антибиотики, противовоспалительные препараты и диуретики, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта.
- Повышенный уровень стресса и тревоги может усилить восприятие шума в ушах.
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