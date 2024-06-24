Шум в ушах, проблемы с памятью, скачки давления: кардиолог Степанов назвал основные причины сделать УЗИ сосудов шеи

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мужчина

Врач-кардиолог Максим Степанов рассказал, что ультразвуковое исследование сосудов шеи необходимо сделать, если у вас бывают головные боли, головокружения, шум в ушах и проблемы с памятью.

— На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка,отметил медик. 

Если у вас кружится голова, шумит в ушах, случаются нарушения равновесия, это может указывать на нарушения тока крови по сосудам головного мозга. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии. 

Кроме того, высокое давление и другие сердечно-сосудистые проблемы могут быть связаны с нарушениями в кровообращении.

Раннее обнаружение проблем, связанных с кровеносной системой, позволит предотвратить развитие серьезных осложнений, подчеркнул врач.

Он перечислил проблемы, которые может выявить специалист УЗИ-диагностики:
  • Обнаружить атеросклеротическую бляшку, 
  • Выявить степень сужения сосуда, 
  • Определить анатомические особенности, проявляющиеся в виде аневризм или внешних компрессий (сдавливаний). 
  • Показать наличие воспаления стенки сосуда. 

Исследование помогает оценить риск возникновения инсульта в будущем, обратил внимание Степанов.

Ранее медики рассказали, от чего бывает шум в ушах (тиннитус):
  • Шум в ушах может быть результатом повреждения ушной перепонки, внутреннего уха или слухового нерва (из-за громкого шума, травмы или старения).
  • Длительное воздействие шума, такого как работа с мощными инструментами или пребывание в шумной среде.
  • Некоторые сердечно-сосудистые проблемы: повышенное кровяное давление или сужение сосудов.
  • Некоторые лекарства, включая антибиотики, противовоспалительные препараты и диуретики, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта.
  • Повышенный уровень стресса и тревоги может усилить восприятие шума в ушах.

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Теги : УЗИ, сосуды, шум в ушах, головокружения