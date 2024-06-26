Крапива: медики назвали доступный напиток, надолго снижающий уровень сахара в крови
Отвар из сухих листьев крапивы в некоторых случаях поможет снизить уровень сахара в крови. Исследование опубликовано в Express.
По словам специалистов, благодаря употреблению чая из крапивы поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина. Важную роль здесь играют полифенолы, они эффективны в профилактике и лечении хронических заболеваний, связанных с воспалением, таких как сахарный диабет, ожирение, болезни сердца и рак.
— Листья крапивы также содержат мощные антиоксиданты, защищающие организм от старения и повреждения клеток. Вещества, содержащиеся в растении, способны оказывать влияние на управление рисками при сахарном диабете, — говорится в исследовании.
Кроме того, крапива имеет мочегонное действие, помогая вывести из организма лишнюю жидкость и токсины.
Напомним, один из основных признаков сахарного диабета второго типа — повышенный уровень глюкозы в крови, это обнаруживается при проведении анализа крови. На что обратить внимание?
- Частую жажду и мочеиспускание.
- Повышенный аппетит, причем на фоне постоянного чувства голода.
- Утомляемость и слабость.
- Замедленное заживление ран.
- Проблемы с зрением.
Крапива имеет целый ряд противопоказаний, например, она повышает уровень свертываемости крови. Перед применением такого напитка необходимо посоветоваться с врачом. Употребление крапивы в виде крепкого отвара может вызвать побочные эффекты, такие как желудочные расстройства, тошнота и аллергические реакции. Крапива может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, меняя или ослабляя их действие.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе дикоросов. Многие из них относятся к лекарственным растениям, но некоторые не только полезные, но и вкусные. Особенно популярна в народной кухне крапива двудомная. Перед приготовлением ее нужно обдать кипятком, она годится и в щи, и в салат.
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