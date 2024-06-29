Уничтожают или нет? Врач Баранова рассказала, как антибиотики влияют на пробиотики

Разделять время приема: принимайте пробиотики и антибиотики в разное время суток. Это уменьшит вероятность того, что антибиотик уничтожит пробиотические бактерии.

Выбирать штаммы, устойчивые к воздействию антибиотиков. Например, Lactobacillus rhamnosus GG и Saccharomyces boulardii.

Продолжать прием прибиотиков после окончания курса антибиотиков еще 1-2 недели после завершения курса антибиотиков.

токсические поражения печени, почек, органов кроветворения,

неврит слухового нерва,

снижение иммунитета,

тяжелый дисбактериоз,

аллергию,

разрывы сухожилий,

привести к развитию тяжёлых нарушений сердечного ритма.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.