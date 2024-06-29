Уничтожают или нет? Врач Баранова рассказала, как антибиотики влияют на пробиотики
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова рассказала, погибают ли пробиотики из-за антибиотиков.
Вначале разберемся с понятиями.
Антибиотики — препараты, получаемые из бактерий. Они запускают процесс антибиоза, при котором живые клетки подавляют жизнедеятельность других живых клеток. Страдают не только инфекционные агенты, но и ткани организма.
Пробиотики — препараты, содержащие полезные бактерии в высушенном или растворенном виде, необходимые для роста хорошей микрофлоры.. Чаще всего это микроорганизмы из рода Lactobacillus и Bifidobacterium, которые в норме доминируют в пищеварительном тракте человека.
Пробиотики стали популярным средством для поддержания здоровья кишечника. Их обычно рекомендуют в период приема антибиотиков.
Антибиотики нужны для уничтожения бактерий, вызывающих инфекции.
— Однако они не выбирают, какие бактерии убивать, и могут уничтожить как патогенные, так и полезные бактерии. Это может привести к дисбактериозу – нарушению баланса микрофлоры кишечника. В результате появляются симптомы, такие как диарея, вздутие и боли в животе, — отметила Баранова в своем блоге.
Ответ на вопрос, погибают ли пробиотики при одновременном приеме с антибиотиками, звучит так: частично да.
Это не означает, что пробиотики бесполезны при приеме антибиотиков. Важно правильно принимать те и другие. Баранова дала несколько советов.
- Разделять время приема: принимайте пробиотики и антибиотики в разное время суток. Это уменьшит вероятность того, что антибиотик уничтожит пробиотические бактерии.
- Выбирать штаммы, устойчивые к воздействию антибиотиков. Например, Lactobacillus rhamnosus GG и Saccharomyces boulardii.
- Продолжать прием прибиотиков после окончания курса антибиотиков еще 1-2 недели после завершения курса антибиотиков.
Бесконтрольный приём антибиотиков опасен для здоровья и жизни. Они могут вызывать:
- токсические поражения печени, почек, органов кроветворения,
- неврит слухового нерва,
- снижение иммунитета,
- тяжелый дисбактериоз,
- аллергию,
- разрывы сухожилий,
- привести к развитию тяжёлых нарушений сердечного ритма.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, к.м.н.
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