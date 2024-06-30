Врач Баранова: главная опасность борщевика заключается в его соке, содержащем фуранокумарины

Как можно быстрее удалить сок с кожи (например, салфеткой) Быстро закрыть кожу одеждой, чтобы избежать воздействия ультрафиолетовых лучей. Промыть пораженную область водой с мылом как можно быстрее. Принять противоаллергическое средство (тавегил, супрастин, диазолин) Пораженные участки кожи защищать от солнца в течение нескольких дней.

Появление зуда, покраснений и припухлостей на коже.

Пузыри, волдыри, которые могут возникать мгновенно, а могут появиться через несколько часов.

Нарастание отека с последующим нарушением подвижности суставов.

Медики отмечают, что пыльца и другие аэрозольные частицы борщевика вызывают сильное раздражение гортани, что может сопровождаться рвотой и тошнотой.

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