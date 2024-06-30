Врач Баранова: главная опасность борщевика заключается в его соке, содержащем фуранокумарины
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова рассказала рассказала об опасности растения с агрессивным распространением — борщевике. Коварность его заключается в том, что при прикосновении человек не чувствует жжения или покалывания — пока не произойдет химическая реакция.
Главная опасность борщевика заключается в его соке, содержащем фуранокумарины. При контакте с кожей и под воздействием солнечного света вызывают фотодерматит — воспаление кожи.
Важно действовать быстро:
- Как можно быстрее удалить сок с кожи (например, салфеткой)
- Быстро закрыть кожу одеждой, чтобы избежать воздействия ультрафиолетовых лучей.
- Промыть пораженную область водой с мылом как можно быстрее.
- Принять противоаллергическое средство (тавегил, супрастин, диазолин)
- Пораженные участки кожи защищать от солнца в течение нескольких дней.
— Борщевик — опасное растение, которое требует серьезного отношения и мер предосторожности. Понимание его опасностей, умение распознать растение и знание правильных действий в случае контакта помогут защитить вас и ваших близких, — отметила медик в своем блоге.
Площадь поражения может быть очень большой, а мучительное жжение иногда начинается через сутки после того, как человек побывает на солнце. Язвенные поверхности очень долго не заживают, оставляя темные пятна в форме листа.
Симптомы ожогового поражения борщевиком:
- Появление зуда, покраснений и припухлостей на коже.
- Пузыри, волдыри, которые могут возникать мгновенно, а могут появиться через несколько часов.
- Нарастание отека с последующим нарушением подвижности суставов.
- Медики отмечают, что пыльца и другие аэрозольные частицы борщевика вызывают сильное раздражение гортани, что может сопровождаться рвотой и тошнотой.
Длительное пребывание в зарослях этого растения разрешается только в маске, иначе у человека может начаться головокружение вплоть до потери сознания.
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Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, к.м.н.
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