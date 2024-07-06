Кардиолог Ротарь: цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным, 139 — предгипертония
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему остается главной причиной смерти людей. Многие и не подозревают, что у них гипертония.
Гипертония — системное заболевание, характеризующееся стойким повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Она может быть первичной (возникает как самостоятельное заболевание) или вторичной (развивается как осложнение других патологий).
Врач-кардиолог Оксана Ротарь рассказала, какое давление считается высоким.
— Сама цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным давлением, это черта. Значение 139 — это еще предгипертония, — отметила она.
Медик рассказала о любопытном исследовании. Специалисты решили выяснить, какой процент россиян имеют систолическое давление выше 120, но меньше 140, и что с ними происходит.
Оказалось, что в течение семи лет треть этих пациентов перешла в артериальную гипертонию, риск инсульта и инфаркта миокарда у них значительно выше, чем у нормы.
По словам Ротарь, на приеме у врача давление нужно мерить дважды, чтобы избежать «синдрома белого халата» — когда человек поволновался, и давление поднялось. Дома следует вести дневник контроля давления. Измерять давление нужно на правой руке утром и вечером.
— Это анатомически верно. У нас из аорты сначала отходят артерии к правой руке, а потом к голове, а потом к левой руке, поэтому на правой давление всегда чуть выше, — объяснила врач.
Измерять артериальное давление нужно 2-3 раза с интервалом в одну минуту на одной руке. Правильным результатом будет среднее значение между вторым и третьим измерениями.
Симптомы гипертонии включают:
- головную боль,
- чувство сдавленности в области затылка и висков,
- шум и звон в ушах,
- мушки, пятна и пелену перед глазами,
- снижение остроты зрения,
- ухудшение координации и мелкой моторики,
- тремор и онемение в руках и ногах,
- тошноту и рвоту.
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