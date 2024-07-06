Кардиолог Ротарь: цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным, 139 — предгипертония

головную боль,

чувство сдавленности в области затылка и висков,

шум и звон в ушах,

мушки, пятна и пелену перед глазами,

снижение остроты зрения,

ухудшение координации и мелкой моторики,

тремор и онемение в руках и ногах,

тошноту и рвоту.

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