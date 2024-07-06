Кардиолог Ротарь: цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным, 139 — предгипертония

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тонометр

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему остается главной причиной смерти людей. Многие и не подозревают, что у них гипертония.

Гипертония — системное заболевание, характеризующееся стойким повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Она может быть первичной (возникает как самостоятельное заболевание) или вторичной (развивается как осложнение других патологий). 

Врач-кардиолог Оксана Ротарь рассказала, какое давление считается высоким.

— Сама цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным давлением, это черта. Значение 139 — это еще предгипертония, — отметила она.

Медик рассказала о любопытном исследовании. Специалисты решили выяснить, какой процент россиян имеют систолическое давление выше 120, но меньше 140, и что с ними происходит. 

Оказалось, что в течение семи лет треть этих пациентов перешла в артериальную гипертонию, риск инсульта и инфаркта миокарда у них значительно выше, чем у нормы.

По словам Ротарь, на приеме у врача давление нужно мерить дважды, чтобы избежать «синдрома белого халата» — когда человек поволновался, и давление поднялось. Дома следует вести дневник контроля давления. Измерять давление нужно на правой руке утром и вечером.

— Это анатомически верно. У нас из аорты сначала отходят артерии к правой руке, а потом к голове, а потом к левой руке, поэтому на правой давление всегда чуть выше, — объяснила врач.

Измерять артериальное давление нужно 2-3 раза с интервалом в одну минуту на одной руке. Правильным результатом будет среднее значение между вторым и третьим измерениями. 

Симптомы гипертонии включают:
  • головную боль,
  • чувство сдавленности в области затылка и висков,
  • шум и звон в ушах,
  • мушки, пятна и пелену перед глазами,
  • снижение остроты зрения,
  • ухудшение координации и мелкой моторики,
  • тремор и онемение в руках и ногах,
  • тошноту и рвоту.

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