Гастроэнтеролог Кашух: для утоления жажды подходит только столовая или лечебно-столовая минералка
Лечебную минеральную воду можно пить только по показаниям, для утоления жажды она не подходит. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Лучше всего жажду утоляет минеральная вода — она восполняет запас минералов, которые организм теряет с потом. Выбирайте столовую или лечебно-столовую минералку, маркировка указана на таре.
— Лечебную же минеральную воду можно пить только по показаниям — ее должен назначить врач. Из-за высокого содержания минералов она может навредить здоровью, — отметила медик.
Жажду отлично утоляет обычная вода комнатной температуры. Ледяная вода может привести к ангине.
Если обычная вода вам не нравится, можно добавить ломтик лимона, огурца, мяту или базилик.
Хорошо освежают кисломолочные напитки: кефир, простокваша, кумыс, айран, тан. Помните, что в айране и тане много соли.
От кофе, кваса, сладких соков, газированных напитков и алкоголя в жару стоит воздержаться.
Минеральная вода бывает разных типов, в зависимости от ее химического состава и происхождения.
1. Питьевая минеральная вода — вода, обогащенная минералами и микроэлементами. Она может быть естественной или искусственно газированной.
2. Лечебная минеральная вода имеет определенные лечебные свойства и используется для лечения различных заболеваний. Может содержать высокие концентрации минералов, газов или других активных веществ.
3. Столовая минеральная вода используется в кулинарии и для приготовления напитков. Она может быть безгазовой или газированной и иметь различные уровни минералов.
4. Минеральная вода с добавками обогащена различными добавками, такими как витамины, ароматизаторы или другие полезные вещества.
Каждая марка и тип минеральной воды может иметь свои особенности и свойства.
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