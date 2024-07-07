Гастроэнтеролог Кашух: для утоления жажды подходит только столовая или лечебно-столовая минералка

Лечебную минеральную воду можно пить только по показаниям, для утоления жажды она не подходит. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.Лучше всего жажду утоляет минеральная вода — она восполняет запас минералов, которые организм теряет с потом. Выбирайте столовую или лечебно-столовую минералку, маркировка указана на таре.Жажду отлично утоляет обычная вода комнатной температуры. Ледяная вода может привести к ангине.Если обычная вода вам не нравится, можно добавить ломтик лимона, огурца, мяту или базилик.Хорошо освежают кисломолочные напитки: кефир, простокваша, кумыс, айран, тан. Помните, что в айране и тане много соли.От кофе, кваса, сладких соков, газированных напитков и алкоголя в жару стоит воздержаться.1. Питьевая минеральная вода — вода, обогащенная минералами и микроэлементами. Она может быть естественной или искусственно газированной.2. Лечебная минеральная вода имеет определенные лечебные свойства и используется для лечения различных заболеваний. Может содержать высокие концентрации минералов, газов или других активных веществ.3. Столовая минеральная вода используется в кулинарии и для приготовления напитков. Она может быть безгазовой или газированной и иметь различные уровни минералов.4. Минеральная вода с добавками обогащена различными добавками, такими как витамины, ароматизаторы или другие полезные вещества.Каждая марка и тип минеральной воды может иметь свои особенности и свойства.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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