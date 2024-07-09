Врач Исанбаев: таурин помогает печени восстанавливаться. В каких продуктах его особенно много?
Врач Павел Исанбаев перечислил продукты, которые быстро и без вреда для здоровья нормализуют работу печени. В них содержится таурин.
Печень является одним из самых важных органов в организме, выполняющим широкий спектр функций. Нездоровый орган влечет за собой множество проблем.
Современный образ жизни здоровью печени не способствует и заставляет ее работать на износ: малоподвижность, хронический стресс, высокообработанная пища, увлечение алкоголем, бесконтрольный прием лекарств.
Поэтому важно помогать печени восстанавливаться.
— Закрепив в своем рационе продукты, богатые таурином (производное аминокислоты цистеина), человек помогает печени синтезировать желчные кислоты, — отметил Исанбаев.
Таурин участвует в переваривании жиров и помогает выводить избыток холестерина. Кроме того, он обладает способностью бороться с жировым гепатозом.
Продукты, богатые таурином:
- Мясо, особенно говядина
- Рыба, такая как тунец, лосось и сардины, содержит высокие уровни таурина. Устрицы и креветки тоже им богаты.
- Молоко и молочные продукты
- Яйца, особенно желток.
- Бобовые.
Функция печени в организме:
1. Печень участвует в обмене веществ, включая обработку углеводов, жиров и белков. Она помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, хранит запасы витаминов и минералов, а также синтезирует желчные кислоты, необходимые для пищеварения.
2. Печень играет роль фильтра, очищая кровь от токсинов, метаболических отходов и лекарственных препаратов. Она также участвует в разрушении и удалении старых эритроцитов из крови.
3. Печень синтезирует множество белков, включая альбумин и факторы свертывания.
4. Производит желчь, которая необходима для пищеварения и усвоения жиров. Она также хранит желчь и выделяет ее в кишечник по мере необходимости.
5. Играет важную роль в метаболизме лекарственных препаратов. Она разлагает и преобразует лекарства, чтобы они могли быть выведены из организма.
6. Печень участвует в обработке и метаболизме различных гормонов, таких как инсулин, глюкагон и половые гормоны.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий