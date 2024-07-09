Врач Исанбаев: таурин помогает печени восстанавливаться. В каких продуктах его особенно много?

Мясо, особенно говядина

Рыба, такая как тунец, лосось и сардины, содержит высокие уровни таурина. Устрицы и креветки тоже им богаты.

Молоко и молочные продукты

Яйца, особенно желток.

Бобовые.

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