Врач Исанбаев: таурин помогает печени восстанавливаться. В каких продуктах его особенно много?

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Врач Павел Исанбаев перечислил продукты, которые быстро и без вреда для здоровья нормализуют работу печени. В них содержится таурин.

Печень является одним из самых важных органов в организме, выполняющим широкий спектр функций. Нездоровый орган влечет за собой множество проблем. 

Современный образ жизни здоровью печени не способствует и заставляет ее работать на износ: малоподвижность, хронический стресс, высокообработанная пища, увлечение алкоголем, бесконтрольный прием лекарств.

Поэтому важно помогать печени восстанавливаться.

— Закрепив в своем рационе продукты, богатые таурином (производное аминокислоты цистеина), человек помогает печени синтезировать желчные кислоты, отметил Исанбаев.

Таурин участвует в переваривании жиров и помогает выводить избыток холестерина. Кроме того, он обладает способностью бороться с жировым гепатозом.

Продукты, богатые таурином:
  • Мясо, особенно говядина
  • Рыба, такая как тунец, лосось и сардины, содержит высокие уровни таурина. Устрицы и креветки тоже им богаты.
  • Молоко и молочные продукты
  • Яйца, особенно желток.
  • Бобовые.

Функция печени в организме:

1. Печень участвует в обмене веществ, включая обработку углеводов, жиров и белков. Она помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, хранит запасы витаминов и минералов, а также синтезирует желчные кислоты, необходимые для пищеварения.

2. Печень играет роль фильтра, очищая кровь от токсинов, метаболических отходов и лекарственных препаратов. Она также участвует в разрушении и удалении старых эритроцитов из крови.

3. Печень синтезирует множество белков, включая альбумин и факторы свертывания.

4. Производит желчь, которая необходима для пищеварения и усвоения жиров. Она также хранит желчь и выделяет ее в кишечник по мере необходимости.

5. Играет важную роль в метаболизме лекарственных препаратов. Она разлагает и преобразует лекарства, чтобы они могли быть выведены из организма.

6. Печень участвует в обработке и метаболизме различных гормонов, таких как инсулин, глюкагон и половые гормоны.

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