Врач Березников: чайный гриб нельзя пить при язве, эрозивном гастрите и панкреатите
По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Алексея Березникова, чайный гриб (комбуча) имеет противопоказания при ряде заболеваний ЖКТ.
— Чайный гриб нельзя применять при язвенной болезни, особенно при обострении язвы, при эрозивных формах гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хроническом панкреатите и особенно при его обострении, — отметил медик.
Чайный гриб использовался как народное лекарственное средство. В процессе ферментации консорциум микроорганизмов (симбиотическая культура бактерий и дрожжей) синтезирует аскорбиновую кислоту, которая повышает иммунитет.
Комбуча благоприятно влияет на иммунитет, помогает вылечить ангину, полезна при атрофическом гастрите, нехватке пищеварительных ферментов.
В целом, чайный гриб может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни, однако важно употреблять его с осторожностью.
Польза:
1. Пробиотические свойства. Чайный гриб содержит полезные бактерии и дрожжи, способствующие здоровью кишечника и улучшению пищеварения.
2. Много антиоксидантов. Чайный гриб содержит антиоксиданты, помогающие защищать клетки от повреждений свободными радикалами и имеющие противовоспалительные свойства.
3. Чайный гриб укрепляет иммунную систему.
Вред:
1. Если чайный гриб приготовлен или хранится правильно, он может стать источником заражения патогенными бактериями или грибками.
2. У некоторых людей имеется аллергическая реакция на чайный гриб, проявляющаяся в виде сыпи, зуда или других симптомов.
3. Чайный гриб может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, ослабляя или даже изменяя их свойства.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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