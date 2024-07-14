«Могут развиться астма или экзема»: педиатр Петрова назвала 10 причин отказаться от покупки бассейна детям на дачу

Отличная тренировка. Вода отражает солнечные лучи, что позволяет детям получать больше витамина D. Игровая терапия. Социальное развитие. Укрепление иммунитета. Снижение стресса. Профилактика ожирения. Семейное времяпрепровождение.

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