«Могут развиться астма или экзема»: педиатр Петрова назвала 10 причин отказаться от покупки бассейна детям на дачу
Педиатр, неонатолог Аэлита Петрова рассказала о плюсах и минусах надувных бассейнов для детей.
Можно подхватить инфекцию. Особенно опасны такие микроорганизмы, как кишечная палочка и легионелла.
— Бассейны могут стать рассадником бактерий и вирусов. Без правильного ухода вода может стать опасной для здоровья детей, вызывая кишечные и кожные инфекции, — отметила медик.
Аллергия на химикаты, используемые для очистки воды. Хлор и другие химические средства могут привести к аллергическим реакциям, раздражению кожи и глаз. У некоторых детей может развиться астма или экзема в результате длительного контакта с хлорированной водой.
Высокие затраты на обслуживание.
Опасность утопления. Даже небольшой домашний бассейн может стать причиной трагедии.
Проблемы с качеством воды. Речная вода часто бывает загрязнена органическими веществами и бактериями, как и вода из скважин.
Перепады температуры. Переохлаждение может привести к простудным заболеваниям и снижению иммунитета.
Травмы и ушибы. Скользкие поверхности вокруг бассейна могут стать причиной падений и травм.
Шум и беспокойство. Дети могут войти в раж, после чего их сложно бывает успокоить.
Экологические риски. Неправильное использование химических средств и фильтров может загрязнить окружающую среду.
Потребление воды. Заполнение бассейна требует большого количества воды.
Среди плюсов надувного бассейна врач назвала следующие:
- Отличная тренировка.
- Вода отражает солнечные лучи, что позволяет детям получать больше витамина D.
- Игровая терапия.
- Социальное развитие.
- Укрепление иммунитета.
- Снижение стресса.
- Профилактика ожирения.
- Семейное времяпрепровождение.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий