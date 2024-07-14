«Могут развиться астма или экзема»: педиатр Петрова назвала 10 причин отказаться от покупки бассейна детям на дачу

141 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/женщина-плавать-бассейн-плавание-422546/
вода

Педиатр, неонатолог Аэлита Петрова рассказала о плюсах и минусах надувных бассейнов для детей.

Можно подхватить инфекцию. Особенно опасны такие микроорганизмы, как кишечная палочка и легионелла.

— Бассейны могут стать рассадником бактерий и вирусов. Без правильного ухода вода может стать опасной для здоровья детей, вызывая кишечные и кожные инфекции, — отметила медик.

Аллергия на химикаты, используемые для очистки воды. Хлор и другие химические средства могут привести к аллергическим реакциям, раздражению кожи и глаз. У некоторых детей может развиться астма или экзема в результате длительного контакта с хлорированной водой. 

Высокие затраты на обслуживание. 

Опасность утопления. Даже небольшой домашний бассейн может стать причиной трагедии. 

Проблемы с качеством воды. Речная вода часто бывает загрязнена органическими веществами и бактериями, как и вода из скважин.
Перепады температуры. Переохлаждение может привести к простудным заболеваниям и снижению иммунитета. 

Травмы и ушибы. Скользкие поверхности вокруг бассейна могут стать причиной падений и травм. 

Шум и беспокойство. Дети могут войти в раж, после чего их сложно бывает успокоить. 

Экологические риски. Неправильное использование химических средств и фильтров может загрязнить окружающую среду. 

Потребление воды. Заполнение бассейна требует большого количества воды.

Среди плюсов надувного бассейна врач назвала следующие:

  1. Отличная тренировка. 
  2. Вода отражает солнечные лучи, что позволяет детям получать больше витамина D.
  3. Игровая терапия. 
  4. Социальное развитие. 
  5. Укрепление иммунитета. 
  6. Снижение стресса. 
  7. Профилактика ожирения. 
  8. Семейное времяпрепровождение.

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