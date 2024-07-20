Как похудеть на 5 кг за неделю: врач Логинов назвал минусы низкокалорийной яичной диеты
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, как с помощью яичной диеты похудеть на пять килограммов за неделю, и назвал плюсы и минусы такой диеты.
— Основные принципы яичной диеты основываются на употреблении яиц и белковой пищи в качестве основного блюда в рационе, — отметил медик.
Яичная диета — это низкокалорийный, низкоуглеводный рацион с высоким содержанием белка. Он поможет быстро сбросить вес без потери мышечной массы.
Что можно есть: яйца на завтрак, обед и ужин или другой источник нежирного белка плюс овощи. Употребление жиров и углеводов необходимо свести к минимуму.
Яйца лучше варить, но иногда можно приготовить для разнообразия яичницу или омлет.
Плюсы яичной диеты
- Вес снижается быстро — за счёт низкого содержания углеводов и калорий
- Высокое содержание белка помогает надолго сохранять чувство сытости
- Яйца — отличный источник высококачественного белка, поетря мышечной массы не грозит.
Минусы яичной диеты
- Любая монодиета опасна для здоровья, поскольку вызывает дисбаланс в организме
- В яйцах (желтках) много холестерина.
- Малое количество углеводов может вызвать быструю утомляемость и повышенную раздражительность из-за низкого уровня сахара в крови.
- Чрезмерное содержание белка увеличивает нагрузку на почки и печень.
Сколько можно сбросить килограммов на яичной диете?
В среднем можно сбросить от 3 до 5 кг за неделю, отмечает врач.
Если вернуться к прежнему режиму питания, потерянные килограммы быстро вернуться.
Напомним полезные свойства яиц:
1. Богатый источник белка, он помогает восстанавливать и строить мышцы, поддерживать здоровье кожи и волос.
2. Содержат множество витаминов и минералов, включая витамин А, витамин D, витамин В12, железо и цинк.
3. Содержат здоровые жиры, включая омега-3 жирные кислоты, которые являются важными для здоровья сердца и мозга. Они также помогают в усвоении некоторых витаминов, таких как витамин D.
4. Содержат антиоксиданты, такие как лутеин и зеаксантин, они помогают защищать глаза от повреждений, связанных с возрастом, и снижают риск развития катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.
5. Яйца являются относительно низкокалорийным продуктом.
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