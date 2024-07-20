Как похудеть на 5 кг за неделю: врач Логинов назвал минусы низкокалорийной яичной диеты

Вес снижается быстро — за счёт низкого содержания углеводов и калорий

Высокое содержание белка помогает надолго сохранять чувство сытости

Яйца — отличный источник высококачественного белка, поетря мышечной массы не грозит.

Любая монодиета опасна для здоровья, поскольку вызывает дисбаланс в организме

В яйцах (желтках) много холестерина.

Малое количество углеводов может вызвать быструю утомляемость и повышенную раздражительность из-за низкого уровня сахара в крови.

Чрезмерное содержание белка увеличивает нагрузку на почки и печень.

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