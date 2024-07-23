Эндокринолог Павлова: риск развития колоректального рака повышает распространенный вид питания «по-западному»

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еда

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какой вид питания повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака.

Колоректальный рак – злокачественные опухоли отделов толстой или прямой кишки. Их клетки могут прорастать в окружающие ткани, распространяться по телу и образовывать метастазы.

Павлова отдельно выделяет рацион питания «по-западному». Это когда в еде много жиров и сахара. Речь идет о фастфуде, жареном мясе, кондитерских изделиях, молочных продуктах, газировке и т.д. 

— Обзор показал, что такой рацион провоцирует колоректальный рак, язвенный колит и болезнь Крона, — отметила медик в своем блоге.

Такая еда отрицательно влияет на здоровье микробиома, поскольку содержит слишком много жиров и сахаров при недостатке клетчатки.

В ходе исследования специалисты изучили изучены шесть популярных диет и их влияние на кишечный микробиом.

  • средиземноморская: преобладает растительная пища (овощи, фрукты) и полезные жиры;
  • с высоким содержанием клетчатки;
  • растительная;
  • с высоким содержанием белка;
  • кетогенная: много жиров, почти нет углеводов;
  • западная.

Средиземноморская диета оказалась эффективной при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных заболеваниях кишечника и диабете второго типа.

— Если вы хотите порадовать свой микробиом (который задействован даже в работе мозга), то попробуйте «скормить» ему квашеные овощи, кисломолочку. Только знайте меру, — советует Павлова.

Риск колоректального рака увеличивается с возрастом. Его классическими симптомами являются:

  • диарея, 
  • запор, 
  • кровь в стуле, 
  • боль в животе, 
  • необъяснимая потеря веса, 
  • утомляемость
  • низкий уровень железа.

Список разрешенных продуктов при средиземноморской диете:

Рыба (красная и белая).
Морепродукты: креветки, мидии, кальмары, осьминоги.
Мясо: нежирные сорта, телятина, кролик, птица.
Овощи: помидоры, огурцы, перец, капуста разных видов, цукини, баклажаны, тыква, морковь.
Листовые салаты, зелень.
Крупы: рис, киноа, овес, кускус.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : колоректальный рак, средиземноморская диета, фастфуд
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