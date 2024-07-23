Эндокринолог Павлова: риск развития колоректального рака повышает распространенный вид питания «по-западному»
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какой вид питания повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака.
Колоректальный рак – злокачественные опухоли отделов толстой или прямой кишки. Их клетки могут прорастать в окружающие ткани, распространяться по телу и образовывать метастазы.
Павлова отдельно выделяет рацион питания «по-западному». Это когда в еде много жиров и сахара. Речь идет о фастфуде, жареном мясе, кондитерских изделиях, молочных продуктах, газировке и т.д.
— Обзор показал, что такой рацион провоцирует колоректальный рак, язвенный колит и болезнь Крона, — отметила медик в своем блоге.
Такая еда отрицательно влияет на здоровье микробиома, поскольку содержит слишком много жиров и сахаров при недостатке клетчатки.
В ходе исследования специалисты изучили изучены шесть популярных диет и их влияние на кишечный микробиом.
- средиземноморская: преобладает растительная пища (овощи, фрукты) и полезные жиры;
- с высоким содержанием клетчатки;
- растительная;
- с высоким содержанием белка;
- кетогенная: много жиров, почти нет углеводов;
- западная.
Средиземноморская диета оказалась эффективной при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных заболеваниях кишечника и диабете второго типа.
— Если вы хотите порадовать свой микробиом (который задействован даже в работе мозга), то попробуйте «скормить» ему квашеные овощи, кисломолочку. Только знайте меру, — советует Павлова.
Риск колоректального рака увеличивается с возрастом. Его классическими симптомами являются:
- диарея,
- запор,
- кровь в стуле,
- боль в животе,
- необъяснимая потеря веса,
- утомляемость
- низкий уровень железа.
Список разрешенных продуктов при средиземноморской диете:
Рыба (красная и белая).
Морепродукты: креветки, мидии, кальмары, осьминоги.
Мясо: нежирные сорта, телятина, кролик, птица.
Овощи: помидоры, огурцы, перец, капуста разных видов, цукини, баклажаны, тыква, морковь.
Листовые салаты, зелень.
Крупы: рис, киноа, овес, кускус.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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