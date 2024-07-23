Эндокринолог Павлова: риск развития колоректального рака повышает распространенный вид питания «по-западному»

средиземноморская: преобладает растительная пища (овощи, фрукты) и полезные жиры;

с высоким содержанием клетчатки;

растительная;

с высоким содержанием белка;

кетогенная: много жиров, почти нет углеводов;

западная.

диарея,

запор,

кровь в стуле,

боль в животе,

необъяснимая потеря веса,

утомляемость

низкий уровень железа.

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