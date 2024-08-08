Ученый Куликов: богатый белком и клетчаткой нут может предотвратить рак толстой кишки

137 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-silver-spoon-and-blue-ceramic-bowl-with-food-M2P17PN_n48
еда

Нут богат белком и клетчаткой. Он может предотвратить рак толстой кишки, но имеет противопоказания.

Как рассказал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов РОСБИОТЕХа Дмитрий Куликов, нут (турецкий горох) богат белком, жиром, клетчаткой, содержит не более 30% углеводов. Это отличный источник минералов и витаминов.

— Нут имеет относительно низкую калорийность в сравнении с другими представителями бобовых и лидирует по количеству основных незаменимых для организма аминокислот — метионина и триптофана, — отметил эксперт.

Регулярное употребление нута способствует снижению риска рака толстой кишки, кишечных коликов и спазмов в желудке.

Нужно помнить, что нут повышает газообразование. У людей с заболеваниями ЖКТ, печени и поджелудочной железы, а также при панкреатите он может спровоцировать метеоризм, вздутие и боли. Также нут не рекомендован при язве, цистите, подагре и тромбофлебите.

Еще о пользе нута в борьбе с раком:

Нут содержит антиоксиданты, такие как витамин C и различные флавоноиды, помогающие защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Клетчатка, которая, как уже было сказано, способствует здоровью кишечника и может снижать риск рака толстой кишки, помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и способствует выведению токсинов.

Нут содержит фитоэстрогены, которые могут помочь в регулировании гормонального баланса и снизить риск некоторых гормонозависимых раков, таких как рак молочной железы.

Некоторые компоненты нута обладают противовоспалительными свойствами, это снижает воспалительные процессов в организме, связанные с развитием рака.

Симптомы рака толстой кишки:
  • усталость и отсутствие аппетита;
  • анемия и потеря веса;
  • запор или жидкий стул;
  • тошнота и рвота;
  • урчание в животе;
  • повышенное газообразование;
  • ложные позывы к дефекации;
  • ощущение тяжести в эпигастральной области.

Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Рак толстой кишки развивается по-разному в зависимости от пола
Что вам нужно знать о риске рака толстой кишки: признаки и группы риска
Имбирь помогает предотвратить рак толстой кишки
Теги : рак толстой кишки, нут