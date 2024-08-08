Ученый Куликов: богатый белком и клетчаткой нут может предотвратить рак толстой кишки
Нут богат белком и клетчаткой. Он может предотвратить рак толстой кишки, но имеет противопоказания.
Как рассказал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов РОСБИОТЕХа Дмитрий Куликов, нут (турецкий горох) богат белком, жиром, клетчаткой, содержит не более 30% углеводов. Это отличный источник минералов и витаминов.
— Нут имеет относительно низкую калорийность в сравнении с другими представителями бобовых и лидирует по количеству основных незаменимых для организма аминокислот — метионина и триптофана, — отметил эксперт.
Регулярное употребление нута способствует снижению риска рака толстой кишки, кишечных коликов и спазмов в желудке.
Нужно помнить, что нут повышает газообразование. У людей с заболеваниями ЖКТ, печени и поджелудочной железы, а также при панкреатите он может спровоцировать метеоризм, вздутие и боли. Также нут не рекомендован при язве, цистите, подагре и тромбофлебите.
Еще о пользе нута в борьбе с раком:
Нут содержит антиоксиданты, такие как витамин C и различные флавоноиды, помогающие защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Клетчатка, которая, как уже было сказано, способствует здоровью кишечника и может снижать риск рака толстой кишки, помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и способствует выведению токсинов.
Нут содержит фитоэстрогены, которые могут помочь в регулировании гормонального баланса и снизить риск некоторых гормонозависимых раков, таких как рак молочной железы.
Некоторые компоненты нута обладают противовоспалительными свойствами, это снижает воспалительные процессов в организме, связанные с развитием рака.
Симптомы рака толстой кишки:
- усталость и отсутствие аппетита;
- анемия и потеря веса;
- запор или жидкий стул;
- тошнота и рвота;
- урчание в животе;
- повышенное газообразование;
- ложные позывы к дефекации;
- ощущение тяжести в эпигастральной области.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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