Ученый Куликов: богатый белком и клетчаткой нут может предотвратить рак толстой кишки

усталость и отсутствие аппетита;

анемия и потеря веса;

запор или жидкий стул;

тошнота и рвота;

урчание в животе;

повышенное газообразование;

ложные позывы к дефекации;

ощущение тяжести в эпигастральной области.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.