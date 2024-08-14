Врачи спасли ребенка в предынсультном состоянии, выпившего два энергетика. Какие у него были симптомы?

Головокружение.

Ощущение слабости или онемения в одной стороне тела, особенно в руке или ноге.

Проблемы с речью — затруднения в произношении слов или понимании речи.

Затуманенное зрение — внезапная потеря зрения или затуманенность в одном или обоих глазах.

Сильная головная боль.

Уральские врачи спасли от инсульта 12-летнего мальчика, которого привезли на скорой в предынсультном состоянии. Он выпил две банки энергетических напитков.Инцидент произошёл в Реже Свердловской области, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.— говорится в сообщении.Сейчас с ребенком все в порядке, он пообещал, что «больше не будет пить энергетики».Медики предупреждают: нервная система детей и подростков еще не окрепла, а эффект воздействия от энергетиков быть непредсказуемым.Входящий в состав напитка кофеин на дает энергию, он «обманывает» организм, заставляя его работать чуть ли не на пределе. Растраченные ресурсы приходится долго восполнять. Кроме того, энергетики вызывают зависимость.Предынсультное состояние — состояние, предшествующее инсульту, оно может проявляться различными симптомами.Кофеин и другие стимуляторы вызывают учащенное сердцебиение и скачок давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Употребление энергетиков, особенно в вечернее время, может привести к бессоннице и нарушению режима сна.Регулярное употребление приводит к зависимости от кофеина и «эффекту отмены».Некоторые энергетики содержат много сахара и кофеина, что может способствовать обезвоживанию, особенно при физической активности.Чрезмерное употребление вызывает тревожность, нервозность и даже панические атаки.Смешивание энергетиков с алкоголем может скрыть эффекты опьянения, что приводит к чрезмерному потреблению алкоголя и повышенному риску несчастных случаев.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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