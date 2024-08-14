Врачи спасли ребенка в предынсультном состоянии, выпившего два энергетика. Какие у него были симптомы?

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Уральские врачи спасли от инсульта 12-летнего мальчика, которого привезли на скорой в предынсультном состоянии. Он выпил две банки энергетических напитков.

Инцидент произошёл в Реже Свердловской области, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

— Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачи диагностировали предынсультное состояние, — говорится в сообщении.

Сейчас с ребенком все в порядке, он пообещал, что «больше не будет пить энергетики». 

Медики предупреждают: нервная система детей и подростков еще не окрепла, а эффект воздействия от энергетиков быть непредсказуемым.

Входящий в состав напитка кофеин на дает энергию, он «обманывает» организм, заставляя его работать чуть ли не на пределе. Растраченные ресурсы приходится долго восполнять. Кроме того, энергетики вызывают зависимость.

Предынсультное состояние — состояние, предшествующее инсульту, оно может проявляться различными симптомами.

  • Головокружение.
  • Ощущение слабости или онемения в одной стороне тела, особенно в руке или ноге.
  • Проблемы с речью — затруднения в произношении слов или понимании речи.
  • Затуманенное зрение — внезапная потеря зрения или затуманенность в одном или обоих глазах.
  • Сильная головная боль.
Подробнее о вреде энергетиков:

Кофеин и другие стимуляторы вызывают учащенное сердцебиение и скачок давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление энергетиков, особенно в вечернее время, может привести к бессоннице и нарушению режима сна.

Регулярное употребление приводит к зависимости от кофеина и «эффекту отмены».

Некоторые энергетики содержат много сахара и кофеина, что может способствовать обезвоживанию, особенно при физической активности.

Чрезмерное употребление вызывает тревожность, нервозность и даже панические атаки.

Смешивание энергетиков с алкоголем может скрыть эффекты опьянения, что приводит к чрезмерному потреблению алкоголя и повышенному риску несчастных случаев.

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Теги : энергетические напитки, инсульт