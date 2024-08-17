Гастроэнтеролог Кашух: опасно ли есть малину с личинками жуков?
По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, желтоватые личинки жуков в малине не опасны для здоровья. Звучит неприятно, но каждый любитель этой сладкой ягоды хотя бы раз в жизни случайно их съедал.
Малинный жук откладывает яйца в бутоны цветущего кустарника, и его потомство рождается уже внутри плода. Эти насекомые не переносят болезней и не ядовиты. А еще они могут служит маркером того, что малина «чистая»: если есть насекомые, то нет пестицидов.
— Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счёт, — отметила врач.
Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Простой способ: залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить её вместе с ними.
Малина очень полезна:
- Она содержит витамины C, K, E, а также минералы, такие как магний и калий, которые поддерживают иммунную систему.
- Ягоды богаты антиоксидантами.
- Малина является хорошим источником клетчатки, что способствует здоровому пищеварению и помогает контролировать уровень сахара в крови.
- Некоторые исследования показывают, что малина может иметь противовоспалительное действие, что полезно для снижения риска хронических заболеваний.
Вред малины:
- У некоторых людей может быть аллергия, причем довольно сильная.
- Хотя малина содержит натуральные сахара, при чрезмерном употреблении это может быть проблемой для людей с диабетом или теми, кто следит за уровнем сахара в крови.
- Употребление большого количества малины может вызвать расстройства пищеварения, такие как вздутие или диарея, из-за высокого содержания клетчатки.
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