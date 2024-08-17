Гастроэнтеролог Кашух: опасно ли есть малину с личинками жуков?

Она содержит витамины C, K, E, а также минералы, такие как магний и калий, которые поддерживают иммунную систему.

Ягоды богаты антиоксидантами.

Малина является хорошим источником клетчатки, что способствует здоровому пищеварению и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Некоторые исследования показывают, что малина может иметь противовоспалительное действие, что полезно для снижения риска хронических заболеваний.

У некоторых людей может быть аллергия, причем довольно сильная.

Хотя малина содержит натуральные сахара, при чрезмерном употреблении это может быть проблемой для людей с диабетом или теми, кто следит за уровнем сахара в крови.

Употребление большого количества малины может вызвать расстройства пищеварения, такие как вздутие или диарея, из-за высокого содержания клетчатки.

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