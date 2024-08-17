Гастроэнтеролог Лебедева: усвоению кальция мешают кофеин, сахар, газировка и слишком много клетчатки

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молоко

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о роли кальция в организме и том, что мешает его усвоению. 

Что мешает нормальному усвоению кальция?

  • Дефициты магния и витамина Д;
  • Дефицит половых гормонов;
  • Заболевания почек;
  • Низкий уровень паратгормона;

Паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) — гормон, который в основном синтезируется паращитовидными железами. Его основная задача — регулировать уровень кальция и фосфора во внеклеточной жидкости.

  • Нарушения питания — преобладание грубой клетчатки, кофеина, углеводов, сахара, газированных напитков;
  • Заболевания ЖКТ, снижающие всасывание полезных веществ.

Функции кальция в организме:
  • Обеспечивает правильную работу слуха, зрения, обоняния, вестибулярного аппарата;
  • Участвует в проведении нервных импульсов;
  • Регулирует тонус сосудов;
  • Стимулирует иммунитет;
  • Активирует ферменты, усиливает действие инсулина;
  • Регулирует процесс, при котором  клетка проходит цикл от рождения до смерти.

— Надеюсь, теперь вы понимаете, как опасен дефицит кальция? — отметила медик.

Суточная потребность в кальции: 600-1000 мг/сутки, для беременных и кормящих — до 1500 мг.

В каких продуктах содержится много кальция?
  • Молочные продукты
  • Зеленые листовые овощи
  • Рыба (консервированная с костями)
  • Орехи и семена
  • Бобовые

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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