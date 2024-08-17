Гастроэнтеролог Лебедева: усвоению кальция мешают кофеин, сахар, газировка и слишком много клетчатки

Дефициты магния и витамина Д;

Дефицит половых гормонов;

Заболевания почек;

Низкий уровень паратгормона;

Нарушения питания — преобладание грубой клетчатки, кофеина, углеводов, сахара, газированных напитков;

Заболевания ЖКТ, снижающие всасывание полезных веществ.

Обеспечивает правильную работу слуха, зрения, обоняния, вестибулярного аппарата;

Участвует в проведении нервных импульсов;

Регулирует тонус сосудов;

Стимулирует иммунитет;

Активирует ферменты, усиливает действие инсулина;

Регулирует процесс, при котором клетка проходит цикл от рождения до смерти.

Молочные продукты

Зеленые листовые овощи

Рыба (консервированная с костями)

Орехи и семена

Бобовые

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