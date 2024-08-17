Гастроэнтеролог Лебедева: усвоению кальция мешают кофеин, сахар, газировка и слишком много клетчатки
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о роли кальция в организме и том, что мешает его усвоению.
Что мешает нормальному усвоению кальция?
- Дефициты магния и витамина Д;
- Дефицит половых гормонов;
- Заболевания почек;
- Низкий уровень паратгормона;
Паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) — гормон, который в основном синтезируется паращитовидными железами. Его основная задача — регулировать уровень кальция и фосфора во внеклеточной жидкости.
- Нарушения питания — преобладание грубой клетчатки, кофеина, углеводов, сахара, газированных напитков;
- Заболевания ЖКТ, снижающие всасывание полезных веществ.
Функции кальция в организме:
- Обеспечивает правильную работу слуха, зрения, обоняния, вестибулярного аппарата;
- Участвует в проведении нервных импульсов;
- Регулирует тонус сосудов;
- Стимулирует иммунитет;
- Активирует ферменты, усиливает действие инсулина;
- Регулирует процесс, при котором клетка проходит цикл от рождения до смерти.
— Надеюсь, теперь вы понимаете, как опасен дефицит кальция? — отметила медик.
Суточная потребность в кальции: 600-1000 мг/сутки, для беременных и кормящих — до 1500 мг.
В каких продуктах содержится много кальция?
- Молочные продукты
- Зеленые листовые овощи
- Рыба (консервированная с костями)
- Орехи и семена
- Бобовые
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнтеролог
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