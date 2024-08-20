«Качественный сон, отдых»: врач рассказал, как поддержать иммунитет, чтобы защититься от коронавируса
Врач-терапевт, хирург, Мохамед Али Вуада рассказал, как защититься от коронавирусной инфекции. Заболеваемость ковидом за минувшую неделю увеличилась в нашей стране более чем на 30%.
Медик советует чаще мыть руки, правильно питаться и не забывать про качественный сон — это поддержит иммунитет в сезон простуд.
— Для поддержания работы иммунитета необходимы качественный отдых и сон, правильное питание, — отметил специалист.
Также, по его словам, важно не тереть глаза, не трогать слизистые. При первых признаках заболевания рекомендуется обратиться к врачу, подчеркнул он. Самолечение может принести реальный вред.
Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса может быть вызвана штаммом FLiRT.
Иммунолог Владимир Болибок называл основные симптомы FLiRT:
- температура,
- лихорадка,
- кашель,
- заложенность носа,
- насморк.
Общие симптомы COVID-19:
- Лихорадка, озноб.
- Кашель (сухой или продуктивный).
- Одышка, затрудненное дыхание.
- Усталость.
- Боль в мышцах.
- Головная боль.
- Потеря вкуса или обоняния.
- Боль в горле.
- Насморк.
- Тошнота или рвота.
- Диарея.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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