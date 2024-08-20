«Качественный сон, отдых»: врач рассказал, как поддержать иммунитет, чтобы защититься от коронавируса

температура,

лихорадка,

кашель,

заложенность носа,

насморк.

Лихорадка, озноб.

Кашель (сухой или продуктивный).

Одышка, затрудненное дыхание.

Усталость.

Боль в мышцах.

Головная боль.

Потеря вкуса или обоняния.

Боль в горле.

Насморк.

Тошнота или рвота.

Диарея.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.