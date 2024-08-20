«Качественный сон, отдых»: врач рассказал, как поддержать иммунитет, чтобы защититься от коронавируса

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Врач-терапевт, хирург, Мохамед Али Вуада рассказал, как защититься от коронавирусной инфекции. Заболеваемость ковидом за минувшую неделю увеличилась в нашей стране более чем на 30%.

Медик советует чаще мыть руки, правильно питаться и не забывать про качественный сон — это поддержит иммунитет в сезон простуд.

— Для поддержания работы иммунитета необходимы качественный отдых и сон, правильное питание, — отметил специалист.

Также, по его словам, важно не тереть глаза, не трогать слизистые. При первых признаках заболевания рекомендуется обратиться к врачу, подчеркнул он. Самолечение может принести реальный вред.

Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса может быть вызвана штаммом FLiRT. 

Иммунолог Владимир Болибок называл основные симптомы FLiRT:

  • температура, 
  • лихорадка, 
  • кашель, 
  • заложенность носа, 
  • насморк. 

Общие симптомы COVID-19:
  • Лихорадка, озноб.
  • Кашель (сухой или продуктивный).
  • Одышка, затрудненное дыхание.
  • Усталость.
  • Боль в мышцах.
  • Головная боль.
  • Потеря вкуса или обоняния.
  • Боль в горле.
  • Насморк.
  • Тошнота или рвота.
  • Диарея.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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Теги : коронавирус, иммунитет