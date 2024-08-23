Исследование: регулярный прием аспирина снижает риск развития распространенного вида рака. Не все врачи с этим согласны
Американские онкологи опубликовали результаты исследования о влиянии аспирина на вероятность колоректальных опухолей.
Отмечается, что регулярное употребление аспирина строго в определенных дозах может снизить вероятность возникновения рака пищевода, прямой и толстой кишки.
Специалисты рассмотрели медицинские данные более 100 000 человек. Одни участники регулярно принимали аспирин в строго назначенных дозировках, а другие — от случая к случаю.
— Регулярное употребление аспирина определялось как прием 2 или более стандартных таблеток по 325 мг в неделю, — говорится в результатах исследования.
За участниками наблюдали в течение 10 лет, их средний возраст составлял 49,4 года. За это время вероятность рака толстой и прямой кишки составила 1,98% у тех, кто регулярно принимал аспирин, и 2,95% — у нерегулярно принимающих.
Разница становилась более выраженной при учёте образа жизни. Учитывались следующие факторы: курение, употребление алкоголя, физическая активность, масса тела и пищевые привычки.
Нужно помнить о побочных эффектах аспирина, таких как риск внутренних кровотечений, говорится в материале.
Отметим, что есть и другая точка зрения на прием аспирина. Например, врач и телеведущий Александр Мясников неоднократно предупреждал о смертельной опасности антикоагулянтов, в том числе аспирина.
Прием этих препаратов без назначения врача и без необходимости может привести к инсульту. Их выписывают только в тех случаях, когда существует подтвержденная угроза тромбоза.
— Вы должны помнить — любые антикоагулянты (...) могут убить, — отмечал Мясников.
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