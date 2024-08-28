Невролог Мартынов: влияние кофе на кратковременную память доказано многими исследованиями

Улучшение концентрации и бодрствования. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему, что помогает повысить внимание и улучшить работоспособность.

Антиоксиданты. Кофе богат антиоксидантами, они помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск ряда заболеваний. Исследования показывают, что регулярное потребление кофе может быть связано с меньшим риском развития болезней Паркинсона, Альцгеймера, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.

Улучшение физической активности. Кофеин может повысить физическую выносливость и улучшить спортивные результаты.

Чрезмерное потребление кофе может привести к бессоннице и нарушению сна.

У некоторых людей кофе вызывает повышенную тревожность и нервозность.

Употребление больших количеств кофе повышает давление, это приводит к проблемам с сердцем.

Регулярное употребление кофе может привести к зависимости от кофеина.

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