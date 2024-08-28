Невролог Мартынов: влияние кофе на кратковременную память доказано многими исследованиями
Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о пользе кофе и назвал его безопасную для здоровья дозу.
— Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, — отметил медик.
Сюда же относится повышение концентрации и внимания, так как кофеин стимулирует центральную нервную систему. Еще кофеин улучшает настроение, что снижает риск депрессии.
Безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день, рассказал врач.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее называла необычные факты о кофе. Оказывается, он способен усиливать женские оргазмы и сексуальное влечение.
Медик напомнила, что возбуждение зависит от количества крови, притекающей к половым органам. Кофеин в умеренных дозах расширяет кровеносные сосуды.
— Чем больше приток, тем сильнее сексуальное влечение и тем выше вероятность взрывного оргазма, — писала Павлова в своем блоге.
Подробнее о вреде и пользе кофе.
- Улучшение концентрации и бодрствования. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему, что помогает повысить внимание и улучшить работоспособность.
- Антиоксиданты. Кофе богат антиоксидантами, они помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск ряда заболеваний. Исследования показывают, что регулярное потребление кофе может быть связано с меньшим риском развития болезней Паркинсона, Альцгеймера, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.
- Улучшение физической активности. Кофеин может повысить физическую выносливость и улучшить спортивные результаты.
- Чрезмерное потребление кофе может привести к бессоннице и нарушению сна.
- У некоторых людей кофе вызывает повышенную тревожность и нервозность.
- Употребление больших количеств кофе повышает давление, это приводит к проблемам с сердцем.
- Регулярное употребление кофе может привести к зависимости от кофеина.
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