Невролог Мартынов: влияние кофе на кратковременную память доказано многими исследованиями

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кофе

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о пользе кофе и назвал его безопасную для здоровья дозу.

— Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями,отметил медик.

Сюда же относится повышение концентрации и внимания, так как кофеин стимулирует центральную нервную систему. Еще кофеин улучшает настроение, что снижает риск депрессии.

Безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день, рассказал врач.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее называла необычные факты о кофе. Оказывается, он способен усиливать женские оргазмы и сексуальное влечение.

Медик напомнила, что возбуждение зависит от количества крови, притекающей к половым органам. Кофеин в умеренных дозах расширяет кровеносные сосуды. 

— Чем больше приток, тем сильнее сексуальное влечение и тем выше вероятность взрывного оргазма, — писала Павлова в своем блоге.

Подробнее о вреде и пользе кофе.
  • Улучшение концентрации и бодрствования. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему, что помогает повысить внимание и улучшить работоспособность.
  • Антиоксиданты. Кофе богат антиоксидантами, они помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск ряда заболеваний. Исследования показывают, что регулярное потребление кофе может быть связано с меньшим риском развития болезней Паркинсона, Альцгеймера, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.
  • Улучшение физической активности. Кофеин может повысить физическую выносливость и улучшить спортивные результаты.
О вреде кофе.

  • Чрезмерное потребление кофе может привести к бессоннице и нарушению сна.
  • У некоторых людей кофе вызывает повышенную тревожность и нервозность.
  • Употребление больших количеств кофе повышает давление, это приводит к проблемам с сердцем.
  • Регулярное употребление кофе может привести к зависимости от кофеина.

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