Врач Драпкина: перловка помогает в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полезный рецепт
Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала о пользе перловки. По ее словам, из всех круп только в ней есть аминокислота лизин, необходимая для поддержания нормального гормонального фона и выработки иммунных клеток.
В человеческом организме лизин не синтезируется, поэтому он должен регулярно поступать из пищи.
— В перловой крупе обнаружен ряд фитохимических веществ, таких как флавоноиды, фитостеролы и лигнаны, которые могут стать перспективными агентами в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, — отметила медик.
Еще факты о перловке:
- В перловой крупе содержится почти в 3 раза больше клетчатки, чем в рисе.
- Она обеспечивает долгое ощущение сытости – до 5 часов.
- Клетчатка благотворно действует на состав микробиоты кишечника.
- В 100 граммах крупы содержится больше половины дневной дозы селена.
- В перловой крупе содержится почти половина дневной нормы фосфора.
- Немало в перловке марганца, кобальта, меди и хрома.
- В ней содержатся витамины В5 и В6.
- А также витамин PP, который улучшает углеводный обмен, оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению ран.
Ограничения.
Большое количество клетчатки может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота.
Ячмень относится к глютеносодержащим злаковым культурам, поэтому он противопоказан людям с целиакией.
Врач дала рецепт полезного салата из перловки с помидорами.
Полстакана перловой крупы замачиваем и варим до готовности.
3-4 помидора нарезаем небольшими кусочками.
Одну красную луковицу режем полукольцами, сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем.
Добавляем зелень.
Для заправки смешиваем сок половины лимона, 1 ч.л сахара, щепотку соли и 1-2 ложки растительного масла.
Дайте салату настояться 15-20 минут.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оксана Драпкина
Медицина
Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
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