Врач Драпкина: перловка помогает в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полезный рецепт

В перловой крупе содержится почти в 3 раза больше клетчатки, чем в рисе.

Она обеспечивает долгое ощущение сытости – до 5 часов.

Клетчатка благотворно действует на состав микробиоты кишечника.

В 100 граммах крупы содержится больше половины дневной дозы селена.

В перловой крупе содержится почти половина дневной нормы фосфора.

Немало в перловке марганца, кобальта, меди и хрома.

В ней содержатся витамины В5 и В6.

А также витамин PP, который улучшает углеводный обмен, оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению ран.

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