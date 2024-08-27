Врач Драпкина: перловка помогает в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полезный рецепт

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перловка

Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала о пользе перловки. По ее словам, из всех круп только в ней есть аминокислота лизин, необходимая для поддержания нормального гормонального фона и выработки иммунных клеток. 

В человеческом организме лизин не синтезируется, поэтому он должен регулярно поступать из пищи.

— В перловой крупе обнаружен ряд фитохимических веществ, таких как флавоноиды, фитостеролы и лигнаны, которые могут стать перспективными агентами в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, — отметила медик.

Еще факты о перловке:
  • В перловой крупе содержится почти в 3 раза больше клетчатки, чем в рисе. 
  • Она обеспечивает долгое ощущение сытости – до 5 часов. 
  • Клетчатка благотворно действует на состав микробиоты кишечника.
  • В 100 граммах крупы содержится больше половины дневной дозы селена. 
  • В перловой крупе содержится почти половина дневной нормы фосфора. 
  • Немало в перловке марганца, кобальта, меди и хрома.
  • В ней содержатся витамины В5 и В6.
  • А также витамин PP, который улучшает углеводный обмен, оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению ран.

Ограничения.

Большое количество клетчатки может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота.

Ячмень относится к глютеносодержащим злаковым культурам, поэтому он противопоказан людям с целиакией.

Врач дала рецепт полезного салата из перловки с помидорами. 

Полстакана перловой крупы замачиваем и варим до готовности. 
3-4 помидора нарезаем небольшими кусочками.
Одну красную луковицу режем полукольцами, сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем. 
Добавляем зелень.
Для заправки смешиваем сок половины лимона, 1 ч.л сахара, щепотку соли и 1-2 ложки растительного масла. 
Дайте салату настояться 15-20 минут.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
Медицина
Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
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