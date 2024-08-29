Врачи выявили предвестник неожиданного роста раковых клеток по всему телу

Специалисты обратили внимание на случаи рака у сердечников, то есть пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Связь рака и сердечных недугов обнаружили более 10 лет назад.Ученые решили выяснить, какие процессы происходят в организме таких ациентов. Оказалось, что нездоровое сердце способно «продуцировать внеклеточные везикулы (sEV), способствующие развитию рака».Везикулы — маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищённые сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества. При проблемах с сердечно сосудистой системой они высвобождаются в слишком больших количествах и являются виновниками роста раковых клеток по всему организму.Организм пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями становится более уязвимым для роста опухолей, отметили ученые.1. Многие факторы, способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний (СЗЗ), также могут увеличивать риск рака. К ним относятся курение, ожирение, гипдинамия, неправильное питание и высокий уровень холестерина.2. Хроническое воспаление, связанное с СЗЗ, может способствовать развитию рака. Воспалительные процессы могут повреждать ДНК и способствовать росту опухолей.3. Некоторые лекарства, используемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказывать влияние на риск развития рака. Например, антигипертензивные препараты.4. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут иметь более высокий риск развития определенных видов рака, таких как рак легких или рак желудка, что связано с общими механизмами патологии.5. Стресс, депрессия также могут негативно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию рака.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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