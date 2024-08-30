Врач Мясников объяснил, почему горошек из банки надо обязательно греть

461 Фото: https://unsplash.com/photos/a-group-of-baskets-full-of-green-grapes-iExF6pqPmFo
горох

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил об опасности консервированного зеленого горошка. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

В консервах может содержаться смертельно опасный токсин, провоцирующий ботулизм. 

— Никакой гарантии никто вам не даст — ни бог, ни царь, ни герой. Никакой. Шанс — он маленький, но есть, — отметил медик.

Мясников посоветовал греть любые консервы, так как высокая температура его уничтожает.

Ботулизм — серьезное заболевание, вызванное токсином, производимым бактерией Clostridium botulinum. Основные признаки ботулизма:

  • Нарушения зрения. Двоение в глазах, нечеткость зрения, опущение век.
  • Общая слабость, усталость, трудности с движением.
  • Проблемы с глотанием и жеванием.
  • Сухость во рту.
  • Мышечная слабость, которая может прогрессировать до паралича.
  • Тошнота и рвота.
  • Задержка дыхания. В тяжелых случаях может возникнуть угроза дыхательной недостаточности.

Заподозрить наличие ботулотоксина в консервах можно по следующим признакам:
  • Вздутие упаковки. Если банка или бутылка вздулась, это может указывать на газообразование, вызванное ростом бактерий.
  • Повреждения упаковки. Ржавчина, вмятины, трещины или другие повреждения свидетельствуют о нарушении герметичности.
  • Неприятный запах при открытии банки.
  • Если содержимое консервы изменило цвет, стало мутным или имеет необычную текстуру, это может быть признаком порчи.
  • Появление пузырьков или пены при открытии может указывать на активный процесс брожения.
  • Если на внутренней стороне крышки есть следы жидкости или слизи, это также может быть тревожным знаком.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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Теги : ботулизм, консервы