Врач Мясников объяснил, почему горошек из банки надо обязательно греть

Нарушения зрения. Двоение в глазах, нечеткость зрения, опущение век.

Общая слабость, усталость, трудности с движением.

Проблемы с глотанием и жеванием.

Сухость во рту.

Мышечная слабость, которая может прогрессировать до паралича.

Тошнота и рвота.

Задержка дыхания. В тяжелых случаях может возникнуть угроза дыхательной недостаточности.

Вздутие упаковки. Если банка или бутылка вздулась, это может указывать на газообразование, вызванное ростом бактерий.

Повреждения упаковки. Ржавчина, вмятины, трещины или другие повреждения свидетельствуют о нарушении герметичности.

Неприятный запах при открытии банки.

Если содержимое консервы изменило цвет, стало мутным или имеет необычную текстуру, это может быть признаком порчи.

Появление пузырьков или пены при открытии может указывать на активный процесс брожения.

Если на внутренней стороне крышки есть следы жидкости или слизи, это также может быть тревожным знаком.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.