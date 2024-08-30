Врач Мясников объяснил, почему горошек из банки надо обязательно греть
Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил об опасности консервированного зеленого горошка. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
В консервах может содержаться смертельно опасный токсин, провоцирующий ботулизм.
— Никакой гарантии никто вам не даст — ни бог, ни царь, ни герой. Никакой. Шанс — он маленький, но есть, — отметил медик.
Мясников посоветовал греть любые консервы, так как высокая температура его уничтожает.
Ботулизм — серьезное заболевание, вызванное токсином, производимым бактерией Clostridium botulinum. Основные признаки ботулизма:
- Нарушения зрения. Двоение в глазах, нечеткость зрения, опущение век.
- Общая слабость, усталость, трудности с движением.
- Проблемы с глотанием и жеванием.
- Сухость во рту.
- Мышечная слабость, которая может прогрессировать до паралича.
- Тошнота и рвота.
- Задержка дыхания. В тяжелых случаях может возникнуть угроза дыхательной недостаточности.
Заподозрить наличие ботулотоксина в консервах можно по следующим признакам:
- Вздутие упаковки. Если банка или бутылка вздулась, это может указывать на газообразование, вызванное ростом бактерий.
- Повреждения упаковки. Ржавчина, вмятины, трещины или другие повреждения свидетельствуют о нарушении герметичности.
- Неприятный запах при открытии банки.
- Если содержимое консервы изменило цвет, стало мутным или имеет необычную текстуру, это может быть признаком порчи.
- Появление пузырьков или пены при открытии может указывать на активный процесс брожения.
- Если на внутренней стороне крышки есть следы жидкости или слизи, это также может быть тревожным знаком.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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