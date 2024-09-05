Онколог Смирнова: потеря веса и отсутствие аппетита могут быть признаками рака ЖКТ

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живот

Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, что потеря веса и отсутствие аппетита могут быть признаками рака ЖКТ. Особенно если имеется отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника.

Регулярное появление следующих симптомов однозначно должно насторожить:

  • боль в животе, изжога,
  • тошнота и рвота,
  • выраженное вздутие и тяжесть в животе
  • длительное расстройство стула
  • отсутствие аппетита
  • потеря веса без причин
  • симптомы сопровождаются повышением температуры

— Даже если вас ничего не беспокоит, в 40-45 лет необходимо обратиться к гастроэнтерологу, проктологу и пройти обследование желудка и кишечника, — отметила медик в своем блоге.

Рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — группа злокачественных опухолей, которые могут развиваться в различных органах пищеварительной системы, включая пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, а также прямую кишку и анус. 

Основные виды рака ЖКТ:
  • Рак пищевода. Может проявляться трудностями при глотании, потерей веса и болями в груди.
  • Рак желудка. Симптомы включают боль в животе, тошноту, рвоту и потерю аппетита.
  • Рак тонкого кишечника. Редкое заболевание, симптомы: боли в животе, диарея и анемия.
  • Рак толстой кишки. Часто проявляется изменениями в стуле, кровотечением и болями в животе.
  • Рак прямой кишки. Симптомы могут включать изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и боли в области таза.
Факторы риска:
  • Возраст (большинство случаев наблюдается у людей старше 50 лет).
  • Наследственность
  • Хронические заболевания ЖКТ (например, язвенная болезнь).
  • Неправильное питание (низкое потребление клетчатки, высокое потребление красного мяса и обработанных продуктов).
  • Курение и злоупотребление алкоголем.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Смирнова
Елена Смирнова
Медицина
Проктолог, онколог, хирург
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Теги : рак желудка, похудение