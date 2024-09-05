Онколог Смирнова: потеря веса и отсутствие аппетита могут быть признаками рака ЖКТ
Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, что потеря веса и отсутствие аппетита могут быть признаками рака ЖКТ. Особенно если имеется отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника.
Регулярное появление следующих симптомов однозначно должно насторожить:
- боль в животе, изжога,
- тошнота и рвота,
- выраженное вздутие и тяжесть в животе
- длительное расстройство стула
- отсутствие аппетита
- потеря веса без причин
- симптомы сопровождаются повышением температуры
— Даже если вас ничего не беспокоит, в 40-45 лет необходимо обратиться к гастроэнтерологу, проктологу и пройти обследование желудка и кишечника, — отметила медик в своем блоге.
Рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — группа злокачественных опухолей, которые могут развиваться в различных органах пищеварительной системы, включая пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, а также прямую кишку и анус.
Основные виды рака ЖКТ:
- Рак пищевода. Может проявляться трудностями при глотании, потерей веса и болями в груди.
- Рак желудка. Симптомы включают боль в животе, тошноту, рвоту и потерю аппетита.
- Рак тонкого кишечника. Редкое заболевание, симптомы: боли в животе, диарея и анемия.
- Рак толстой кишки. Часто проявляется изменениями в стуле, кровотечением и болями в животе.
- Рак прямой кишки. Симптомы могут включать изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и боли в области таза.
- Возраст (большинство случаев наблюдается у людей старше 50 лет).
- Наследственность
- Хронические заболевания ЖКТ (например, язвенная болезнь).
- Неправильное питание (низкое потребление клетчатки, высокое потребление красного мяса и обработанных продуктов).
- Курение и злоупотребление алкоголем.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Смирнова
Медицина
Проктолог, онколог, хирург
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