Онколог Смирнова: потеря веса и отсутствие аппетита могут быть признаками рака ЖКТ

боль в животе, изжога,

тошнота и рвота,

выраженное вздутие и тяжесть в животе

длительное расстройство стула

отсутствие аппетита

потеря веса без причин

симптомы сопровождаются повышением температуры

Рак пищевода. Может проявляться трудностями при глотании, потерей веса и болями в груди.

Рак желудка. Симптомы включают боль в животе, тошноту, рвоту и потерю аппетита.

Рак тонкого кишечника. Редкое заболевание, симптомы: боли в животе, диарея и анемия.

Рак толстой кишки. Часто проявляется изменениями в стуле, кровотечением и болями в животе.

Рак прямой кишки. Симптомы могут включать изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и боли в области таза.

Возраст (большинство случаев наблюдается у людей старше 50 лет).

Наследственность

Хронические заболевания ЖКТ (например, язвенная болезнь).

Неправильное питание (низкое потребление клетчатки, высокое потребление красного мяса и обработанных продуктов).

Курение и злоупотребление алкоголем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.