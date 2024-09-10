Врач Кабанов: чай матча бодрит, защищает иммунитет и улучшает работу ЖКТ, но важно соблюдать дозировку
По словам диетолога-консультанта, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, чай матча очень полезен, но пить его слишком часто нельзя.
— В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Он обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение, — отметил специалист.
Матча содержит:
- Белки,
- клетчатку,
- минеральные вещества (железо, кальций),
- витамины А, С,
- Хлорофилл.
При этом очень важно не злоупотреблять этим напитком, подчеркнул Кабанов.
— Начнете пить его слишком часто – будет больше вреда. Не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка, — рассказал эксперт.
Он советует пить чай не чаще раза или двух в неделю.
Матча — порошок из измельченных листьев зеленого чая, который используется в традиционной японской чайной церемонии. Он отличается от обычного зеленого чая тем, что при его приготовлении используются целые листья, это позволяет сохранить больше питательных веществ и антиоксидантов.
Листья выращиваются в тени за несколько недель до сбора, что увеличивает содержание хлорофилла и аминокислот. После сбора их сушат и измельчают в мелкий порошок.
Матча обычно смешивается с горячей водой и взбивается до образования пены. Его можно добавлять в различные блюда и напитки, такие как смузи, десерты и даже выпечка.
У такого чая характерный травянистый и слегка сладковатый вкус, который может варьироваться в зависимости от качества порошка.
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