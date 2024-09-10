Врач Кабанов: чай матча бодрит, защищает иммунитет и улучшает работу ЖКТ, но важно соблюдать дозировку

180 Фото: https://unsplash.com/photos/green-powder-herbs-near-scope-TIxtjq1qdRs
матча

По словам диетолога-консультанта, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, чай матча очень полезен, но пить его слишком часто нельзя.

— В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Он обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение, — отметил специалист.

Матча содержит:
  • Белки, 
  • клетчатку, 
  • минеральные вещества (железо, кальций), 
  • витамины А, С, 
  • Хлорофилл.

При этом очень важно не злоупотреблять этим напитком, подчеркнул Кабанов.

—  Начнете пить его слишком часто – будет больше вреда. Не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка, — рассказал эксперт.

Он советует пить чай не чаще раза или двух в неделю.

Матча — порошок из измельченных листьев зеленого чая, который используется в традиционной японской чайной церемонии. Он отличается от обычного зеленого чая тем, что при его приготовлении используются целые листья, это позволяет сохранить больше питательных веществ и антиоксидантов.

Листья выращиваются в тени за несколько недель до сбора, что увеличивает содержание хлорофилла и аминокислот. После сбора их сушат и измельчают в мелкий порошок.

Матча обычно смешивается с горячей водой и взбивается до образования пены. Его можно добавлять в различные блюда и напитки, такие как смузи, десерты и даже выпечка.

У такого чая характерный травянистый и слегка сладковатый вкус, который может варьироваться в зависимости от качества порошка.

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