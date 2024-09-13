Эндокринолог Павлова: низкоуглеводная диета повышает риск развития диабета на 20%
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании, которое показало, на первый взгляд, спорный результат: низкоуглеводная диета повышает риск развития диабета второго типа на 20%.
— Казалось бы, все должно быть наоборот: чем меньше углеводов мы едим, тем крепче здоровье и ниже уровень инсулина в крови. Но все не так просто, — отметила медик в своем блоге.
В масштабном исследовании участвовали 40 000 мужчин и женщин среднего возраста. За ними наблюдали на протяжении 10-17 лет.
Специалисты внимательно следили за рационом участников, вплоть до качества и количества потребляемых углеводов.
Выяснилось, что низкоуглеводная диета повышала риски развития диабета второго типа на 20%. Сравнивалось присутствие в рационе в среднем 38% углеводов и 55%.
Почему так получилось? Павлова приводит такие аргументы:
- очень важно качество углеводов. Люди часто неправильно выбирают. Так, белый хлеб содержит очень мало полезных веществ
- изкоуглеводная диета предполагает высокое потребление жиров и низкое потребление продуктов с клетчаткой, а это негативно сказывается на здоровье. Кето-диета, например, может быть очень опасной.
Напомним симптомы сахарного диабета второго типа:
1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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