Эндокринолог Павлова: низкоуглеводная диета повышает риск развития диабета на 20%

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании, которое показало, на первый взгляд, спорный результат: низкоуглеводная диета повышает риск развития диабета второго типа на 20%.

— Казалось бы, все должно быть наоборот: чем меньше углеводов мы едим, тем крепче здоровье и ниже уровень инсулина в крови. Но все не так просто,отметила медик в своем блоге.

В масштабном исследовании участвовали 40 000 мужчин и женщин среднего возраста. За ними наблюдали на протяжении 10-17 лет. 

Специалисты внимательно следили за рационом участников, вплоть до качества и количества потребляемых углеводов. 

Выяснилось, что низкоуглеводная диета повышала риски развития диабета второго типа на 20%. Сравнивалось присутствие в рационе в среднем 38% углеводов и 55%.

Почему так получилось? Павлова приводит такие аргументы:
  • очень важно качество углеводов. Люди часто неправильно выбирают. Так, белый хлеб содержит очень мало полезных веществ
  • изкоуглеводная диета предполагает высокое потребление жиров и низкое потребление продуктов с клетчаткой, а это негативно сказывается на здоровье. Кето-диета, например, может быть очень опасной.
Диета должна быть сбалансированной, подчеркивает врач. Идеальное сочетание: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Углеводы должны быть минимально обработаны и богаты клетчаткой. Жиры — растительные, из морепродуктов и белого мяса.

Напомним симптомы сахарного диабета второго типа:

1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : сахарный диабет, низкоуглеводная диета
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