Эндокринолог Павлова: низкоуглеводная диета повышает риск развития диабета на 20%

очень важно качество углеводов. Люди часто неправильно выбирают. Так, белый хлеб содержит очень мало полезных веществ

изкоуглеводная диета предполагает высокое потребление жиров и низкое потребление продуктов с клетчаткой, а это негативно сказывается на здоровье. Кето-диета, например, может быть очень опасной.

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