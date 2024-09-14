Пять лучших чаев для борьбы с воспалением

Некоторые чаи содержат большое количество соединений, которые борются с воспалением и повышают антиоксидантную защиту организма, пишет The Health.Зеленый чай богат антиоксидантами, противодействующие окислительному стрессу. Он содержит эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), кемпферол, хлорогеновую кислоту и кверцетин, обладающими мощными противовоспалительными свойствами.Зеленый чай защищает от ряда опасных заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.Чай из гибискуса — терпкий фруктовый чай с высоким содержанием противовоспалительных соединений, называемых антоцианами, они придают чаю темно-красный цвет. Содержит витамин С и флавоноиды, которые являются антиоксидантами, борющимися с воспалением.Исследование показало, что употребление 250 миллилитров чая из гибискуса приводит к значительному снижению уровня маркера воспаления, С-реактивного белка сверхчувствительного (CRP-US). Уровень CRP — маркер воспаления, часто повышенный у людей с воспалительными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.Имбирь содержит фенольные соединения, такие как шогаолы, гингеролы и зингерон. Они борются с воспалением, снижая уровни воспалительных белков, таких как фактор некроза опухоли α (TNF-α) и интерлейкин-6 (IL-6), и подавляя воспалительные процессы в организме.Добавление имбиря может уменьшить маркеры воспаления. Это простой способ ввести в свой рацион мощные противовоспалительные вещества.Куркума — одно из самых популярных натуральных средств для борьбы с воспалением. Известно, что куркумин, основной активный ингредиент куркумы, оказывает сильное противовоспалительное действие на организм.Добавление куркумы может быть эффективным способом улучшения состояния при артрите, снижении когнитивных способностей и язвенном колите. Попробуйте добавлять тертую свежую куркуму в блюда и заваривать чай из куркумы с лимоном и медом.Благодаря высокой концентрации противовоспалительных соединений, таких как EGCG, теафлавины, теарубигины и эпигаллокатехин (EGC), улун помогает защитить организм от воспалительных процессов.Он снижает риск развития когнитивных расстройств, таких как депрессия, благодаря защитному и противовоспалительному воздействию на мозг.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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