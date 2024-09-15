Кардиолог Серова назвала гипертонию одной из самых опасных болезней для пожилых
Артериальная гипертония — одна из самых опасных болезней для пожилых. Об этом рассказала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова.
Гипертония характеризуется повышением артериального давления, периодическим или постоянным.
— При бесконтрольном течении приводит к необратимым патологическим изменениям, в тяжелых случаях — к летальному исходу, — отметила медик aif.ru.
Серова составила топ-5 опасных заболеваний для этой возрастной группы. Это, кроме гипертонии, ишемическая болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточность, инсульты и аритмия.
ИБС связана с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца. Сердечная недостаточность — синдром, при котором нарушается способность сердца перекачивать кровь.
Инсульт — собирательный термин, он обозначает несколько типов нарушения мозгового кровообращения. Аритмии также бывают разных видов. Одна из самых распространенных и опасных — фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).
То, что заболевания сердца в первую очередь проявляются болью в груди — заблуждение, уточнила врач. У человека может болеть спина или сосать под ложечкой, или вообще может ничего не беспокоить кроме одышки или повышенной усталости.
Важно контролировать давление, уровни холестерина и сахара в крови. Оптимальные показатели:
Давление: 120/80 мм рт. ст.
Холестерин: менее 5,2 ммоль/л.
Сахар: 3,3 −6,0 ммоль/л.
Возможные признаки гипертонии:
- Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.
- Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.
- Постоянная усталость и слабость.
- Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
- Размытое зрение, «мушки».
- Частые носовые кровотечения.
- Неприятные ощущения или боль в области груди.
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