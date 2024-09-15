Кардиолог Серова назвала гипертонию одной из самых опасных болезней для пожилых

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голова

Артериальная гипертония — одна из самых опасных болезней для пожилых. Об этом рассказала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова.

Гипертония характеризуется повышением артериального давления, периодическим или постоянным. 

— При бесконтрольном течении приводит к необратимым патологическим изменениям, в тяжелых случаях — к летальному исходу, — отметила медик aif.ru.

Серова составила топ-5 опасных заболеваний для этой возрастной группы. Это, кроме гипертонии, ишемическая болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточность, инсульты и аритмия.

ИБС связана с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца. Сердечная недостаточность — синдром, при котором нарушается способность сердца перекачивать кровь.

Инсульт — собирательный термин, он обозначает несколько типов нарушения мозгового кровообращения. Аритмии также бывают разных видов. Одна из самых распространенных и опасных — фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).

То, что заболевания сердца в первую очередь проявляются болью в груди — заблуждение, уточнила врач. У человека может болеть спина или сосать под ложечкой, или вообще может ничего не беспокоить кроме одышки или повышенной усталости.

Важно контролировать давление, уровни холестерина и сахара в крови. Оптимальные показатели:

Давление: 120/80 мм рт. ст. 
Холестерин: менее 5,2 ммоль/л.
Сахар: 3,3 −6,0 ммоль/л.

Возможные признаки гипертонии:
  • Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.
  • Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.
  • Постоянная усталость и слабость.
  • Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.
  • Размытое зрение, «мушки».
  • Частые носовые кровотечения.
  • Неприятные ощущения или боль в области груди.

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Теги : гипертония, сердечно-сосудистые болезни