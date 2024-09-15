Кардиолог Серова назвала гипертонию одной из самых опасных болезней для пожилых

Частые и сильные головные боли, особенно в затылочной области.

Ощущение головокружения или легкой потери равновесия.

Постоянная усталость и слабость.

Затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке.

Размытое зрение, «мушки».

Частые носовые кровотечения.

Неприятные ощущения или боль в области груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.