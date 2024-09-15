Врач Кутушов: сало может увеличить риск образования камней в желчном пузыре

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сало

Сало — неоднозначный продукт, с одной стороны, оно полезно, с другой — может приводить к проблемам со здоровьем.

Как рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сало положительно влияет на пищеварение и гормональный фон. Оно содержит витамины, которые хорошо усваиваются, а также калий, магний, железо. 

Сало может спровоцировать скачок холестерина. Кроме того, оно сложно переваривается, что может вызвать серьезные проблемы у людей с заболеваниями поджелудочной железы.

— Сало может увеличить риск образования камней в желчном пузыре, — предупредил медик.

По его словам, здоровому человеку можно есть сало не чаще двух раз в неделю по 15-20 граммов.

— Важно помнить, что это не обязательно должно быть сырое сало. Его можно использовать в вареных блюдах, запекать или жарить на нем, — сообщил врач.

Подробнее о вреде и пользе сала.
  • Энергетическая ценность. Сало является высококалорийным продуктом, который обеспечивает организм энергией.
  • Полезные жиры. Сало содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы.
  • Оно богато витаминами A, D, E и K, которые важны для здоровья кожи, зрения и иммунной системы.
  • Сало содержит антиоксиданты, такие как селен, которые помогают защищать клетки от повреждений.
Вред
  • Чрезмерное употребление сала приводит к увеличению уровня холестерина и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Из-за высокой калорийности сало может способствовать набору лишнего веса, если употребляется в больших количествах.
  • У некоторых людей сало вызывает дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением.
  • Важно выбирать качественное сало, так как продукты низкого качества могут содержать вредные добавки или быть источником заболеваний.

Как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность. 

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