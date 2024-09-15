Врач Кутушов: сало может увеличить риск образования камней в желчном пузыре

Энергетическая ценность. Сало является высококалорийным продуктом, который обеспечивает организм энергией.

Полезные жиры. Сало содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы.

Оно богато витаминами A, D, E и K, которые важны для здоровья кожи, зрения и иммунной системы.

Сало содержит антиоксиданты, такие как селен, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Чрезмерное употребление сала приводит к увеличению уровня холестерина и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за высокой калорийности сало может способствовать набору лишнего веса, если употребляется в больших количествах.

У некоторых людей сало вызывает дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением.

Важно выбирать качественное сало, так как продукты низкого качества могут содержать вредные добавки или быть источником заболеваний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.