Врач Кутушов: сало может увеличить риск образования камней в желчном пузыре
Сало — неоднозначный продукт, с одной стороны, оно полезно, с другой — может приводить к проблемам со здоровьем.
Как рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сало положительно влияет на пищеварение и гормональный фон. Оно содержит витамины, которые хорошо усваиваются, а также калий, магний, железо.
Сало может спровоцировать скачок холестерина. Кроме того, оно сложно переваривается, что может вызвать серьезные проблемы у людей с заболеваниями поджелудочной железы.
— Сало может увеличить риск образования камней в желчном пузыре, — предупредил медик.
По его словам, здоровому человеку можно есть сало не чаще двух раз в неделю по 15-20 граммов.
— Важно помнить, что это не обязательно должно быть сырое сало. Его можно использовать в вареных блюдах, запекать или жарить на нем, — сообщил врач.
Подробнее о вреде и пользе сала.
- Энергетическая ценность. Сало является высококалорийным продуктом, который обеспечивает организм энергией.
- Полезные жиры. Сало содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы.
- Оно богато витаминами A, D, E и K, которые важны для здоровья кожи, зрения и иммунной системы.
- Сало содержит антиоксиданты, такие как селен, которые помогают защищать клетки от повреждений.
- Чрезмерное употребление сала приводит к увеличению уровня холестерина и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.
- Из-за высокой калорийности сало может способствовать набору лишнего веса, если употребляется в больших количествах.
- У некоторых людей сало вызывает дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением.
- Важно выбирать качественное сало, так как продукты низкого качества могут содержать вредные добавки или быть источником заболеваний.
Как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность.
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